Mercato : Le transfert secret qui aurait pu régaler l'OM

Arnaud De Kanel

Les nouvelles vont vite dans le football moderne, encore plus lorsqu'il s'agit d'un transfert. Les différentes personnes impliquées dans ce genre d'opération ont bien du mal à tenir leur langue. En 2019, l'OM avait pourtant gardé le secret jusqu'au dernier moment pour Eliesse Ben Seghir avant de se faire griller la priorité par Monaco.

L'OM tente de boucler des signatures dans l'ombre. Cet été, le club phocéen a d'ailleurs surpris son monde avec Pierre-Emile Hojbjerg ou encore Adrien Rabiot, débarqués dans la cité phocéenne seulement quelques heures après que la nouvelle soit parue dans les médias. Les Olympiens avaient tenté un coup similaire dans la confidence la plus totale avec Eliesse Ben Seghir.

Mercato - OM : Un joueur étranger vend la mèche pour son transfert ? https://t.co/af774s1dww pic.twitter.com/3qAv1HtSE7 — le10sport (@le10sport) November 29, 2024

«On était sûr qu'il allait signer»

« On a réuni son entourage en milieu de semaine. En sortant du rendez-vous, tout le monde avait la banane. On était sûr qu'il allait signer. On leur laisse le week-end pour nous ramener les documents », révèle Sebastien Perez dans les colonnes de La Provence. Finalement, Eliesse Ben Seghir s'était engagé avec l'AS Monaco et l'OM le regrette.

Monaco plutôt que l'OM

Le club phocéen est passé à côté d'un phénomène. Sans l'intervention de l'AS Monaco, Eliesse Ben Seghir ferait les beaux jours de l'OM actuellement. Le talent du marocain est indéniable mais c'est bien le club du rocher qui en profite.