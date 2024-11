Mercato : L’OM planté à la dernière minute pour le transfert d’un phénomène !

Arnaud De Kanel

Dimanche soir, l'OM recevra l'AS Monaco. Un choc grandeur nature pour les hommes de Roberto De Zerbi qui devront notamment museler Eliesse Ben Seghir. Le phénomène marocain fait les beaux jours du club monégasque, lui qui était tout proche de s'engager avec l'OM en 2019.

En difficulté à domicile, l'OM devra relever un gros défi ce dimanche avec la réception de l'AS Monaco, une équipe en pleine confiance malgré sa défaite cette semaine en Ligue des champions. D'ailleurs, la rencontre face à Benfica a permis à Eliesse Ben Seghir d'ouvrir son compteur dans la plus prestigieuse des compétitions. Dimanche, il tentera de briller au Vélodrome, un terrain qu'il aurait pu fouler sous un autre maillot.

L'OM tout proche de signer Ben Seghir

Dans son édition du jour, La Provence nous apprend qu'Eliesse Ben Seghir était à un pas de signer à l'OM en 2019. Le club phocéen se frottait les mains mais pendant le week-end, l'AS Monaco était venu rafler la mise pour le phénomène.

«On était sûr qu'il allait signer»

« On a réuni son entourage en milieu de semaine. En sortant du rendez-vous, tout le monde avait la banane. On était sûr qu'il allait signer. On leur laisse le week-end pour nous ramener les documents », détaille Sébastien Perez. Durant ce week-end, l'AS Monaco avait sorti le grand jeu, proposant un juteux contrat au Marocain avec à la clé un appartement à Nice pour se rapprocher de sa mère. L'OM était battu.