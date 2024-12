Mercato - PSG : Crack à 100M€, une énorme bataille se prépare

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, le PSG est intéressé par la pépite du Sporting CP Geovany Quenda. Mais la plupart des cadors de Premier League espèrent également mettre le grappin sur le phénomène de 17 ans, qui dispose d’une clause libératoire de 100M€, ce qui tempère les ardeurs du club de la capitale.

Le PSG pourrait préparer du lourd sur le mercato hivernal. D’après les dernières indiscrétions du Parisien, Paris recherche un ailier en priorité. Mais alors qu’Achraf Hakimi ne possède pas de doublure, le club parisien peut-il se pencher dès le mois de janvier sur le profil du phénomène Geovany Quenda ?

PSG : Après la désillusion, le boss prend une grande décision ! https://t.co/YwHXKQnY77 pic.twitter.com/XvS8VbiwYS — le10sport (@le10sport) November 30, 2024

Le PSG menacé pour Geovany Quenda

Ailier de formation, le crack du Sporting CP a majoritairement été utilisé en tant que piston droit sous les ordres de Ruben Amorim. Selon la presse portugaise, le PSG suit attentivement la situation du joueur de 17 ans, qui a récemment signé un nouveau contrat lui faisant disposer d’une clause libératoire de 100M€. A en croire les dernières révélations de CaughtOffside, en plus du PSG, Manchester United aimerait recruter Geovany Quenda, tout comme les Blues de Chelsea.

Des cadors européens suivent le Portugais

Mais ce n’est pas tout. Le PSG a du souci à se faire dans ce dossier, alors que le média anglais précise qu’en plus de Manchester United et de Chelsea, Manchester City, Arsenal, Newcastle, le Bayer Leverkusen, Liverpool, et la Juventus suivent tous la situation de Geovany Quenda avec grande attention.