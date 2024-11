OM : De Zerbi a réclamé un attaquant sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Hyper actif durant le mercato estival, l'OM a notamment renforcé son secteur en offensif en allant piocher en Championship, du côté de Norwich notamment. Ainsi Jonathan Rowe a débarqué sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Et alors que Roberto De Zerbi n'en a pas fait un titulaire indiscutable, il reconnaît toutefois que c'est bien lui qui a réclamé cette signature.

Hyper actif durant le mercato l'été dernier, l'OM avait notamment recruté par moins de 12 nouveaux joueurs. Parmi eux, plusieurs ont débarqué dans le secteur offensif. Certains étaient déjà bien connus à l'image de Mason Greenwood et Elye Wahi, d'autres sont des découvertes. C'est le cas de Jonathan Rowe, prêté par Norwich avec une option d'achat estimée à 14M€. L'ailier anglais, qui s'est montré particulièrement actif lorsqu'il est entré en jeu, a toutefois connu peu de titularisations depuis son arrivée. Mais il ne s'agit pas du tout de manque de confiance comme l'assure Roberto De Zerbi qui révèle même avoir réclamé sa signature.

De Zerbi avait réclamé l'arrivée de Rowe

« Rowe, il lui manque un peu d'expérience, un peu d'adaptabilité. Il vient d'un pays avec une culture foot différente. Il est intelligent, il comprend l'environnement du club. Mais changer de pays, ce n'est pas facile. Il a un potentiel énorme, j'ai voulu l'avoir et on a confiance en lui », promet-il en conférence de presse en marge du choc contre l'AS Monaco, avant d'évoquer plus globalement le rendement de ses joueurs cadres.

«Il a un potentiel énorme»

« Les cadres, je suis très fier d'eux, Hojbjerg, Rulli, Rongier, Kondogbia, Maupay, Rabiot, Balerdi également, même s'il n'est pas très âgé. Je suis heureux de leur comportement dans l'équipe. Les autres doivent les suivre. Avoir ce genre de joueurs dans l'équipe, c'est avoir des exemples. Ceux qui ne sont pas encore au niveau doivent les suivre », ajoute Roberto De Zerbi.