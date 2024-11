OM : «Le coeur et les cou***es», le clash improbable de De Zerbi !

Arnaud De Kanel

Dimanche, l'OM recevra l'AS Monaco, un adversaire que Roberto De Zerbi n'a jamais affronté en Ligue 1. Pourtant, le coach italien possède un passif avec le club du Rocher. En effet, lorsqu'il entrainait le Shaktior, il avait éliminé les Monégasques en Ligue des champions. S'en était suivie une conférence de presse totalement improbable.

Une semaine après sa victoire en terre lensoise, l'OM affrontera l'AS Monaco. Roberto De Zerbi a préparé ce choc différemment en amenant ses joueurs en stage de cohésion. L'entraineur olympien retrouvera un adversaire avec lequel il possède un passif.

De Zerbi sort l'AS Monaco

En 2021, lorsqu'il entrainait le Shaktior, Roberto De Zerbi avait sorti l'AS Monaco au 3ème tour préliminaire de LDC. En conférence de presse, il avait sorti une punchline totalement folle qui en avait surpris plus d'un.

«Le coeur et les cou***es ont comblé l'écart»

« Je ne sais pas si nous l'avons mérité car Monaco a eu beaucoup d'occasions. Ils avaient la technique, le physique, les jambes et de bonnes individualités. Mais nous avons quelque chose que Monaco n'a pas : du coeur et des cou***es... Et quand vous avez ça, vous pouvez tout faire. Je suis fier de mon équipe car les joueurs étaient assommés à la mi-temps. Mais ensuite, le coeur et les cou***es ont comblé l'écart. Et ça, ça ne s'achète pas sur le marché des transferts », avait lâché Roberto De Zerbi. Une pique mémorable.