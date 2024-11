Mercato - PSG : Une star prépare un transfert hallucinant ?

Axel Cornic

Arrivé libre en 2021 en provenance de l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma rencontre quelques problèmes au Paris Saint-Germain et le plus gros semble être Luis Enrique. La confiance entre les deux semble s’être fragilisée et cela pourrait bien déboucher sur un départ du gardien italien... vers une destination assez surprenante !

L’union derrière Luis Enrique semble être totale au PSG, en tout cas en ce qui concerne les dirigeants. Les clés du projet ont été données au technicien espagnol, qui aurait d’ailleurs déjà prolongé jusqu’en 2027 pour ce qui pourrait donc être le plus long projet de QSI. Mais il pourrait bien y avoir de la casse passage.

Tensions dans le vestiaire du PSG ?

Car depuis son arrivée il y a un an et demi, Luis Enrique ne s’est pas fait que des amis à Paris et c’est notamment le cas dans le vestiaire. Certains de ses choix ne seraient pas compris par les joueurs et la dernière victime ne serait autre que Gianluigi Donnarumma ! L’Equipe a récemment annoncé que l’international italien n’aurait pas du tout apprécié être relégué sur le banc récemment, notamment lors du choc de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich. Au point qu’il remettrait même en doute une prolongation, alors que ce sujet semblait être quasiment acté.

L’Inter penserait à Donnarumma

Evidemment, un joueur tel que Gianluigi Donnarumma ne manquerait pas d’options en cas de départ du PSG. La Gazzetta dello Sport explique notamment que le gardien italien pourrait revenir en Serie A, championnat qu’il a déjà disputé sous les couleurs de l’AC Milan. Et parmi les destinations citées il y en a une très surprenante, puisqu’il s’agit de l’Inter, l’autre club de Milan. Les Nerazzurri sont aux prises avec la succession de Yann Sommer qui aura 36 ans et pourraient donc miser sur Donnarumma pour assurer l’avenir.