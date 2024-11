Mercato - PSG : Lâchée par Luis Enrique, une star peut claquer la porte

Axel Cornic

Recruté pour devenir l'un des nouveaux leaders du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma rencontre quelques problèmes en ce moment. Luis Enrique ne semble plus lui faire confiance et la concurrence avec Matvey Safonov pourrait bien le pousser de plus en plus vers la sortie, avec un retour en Serie A qui est déjà évoqué.

Que se passe-t-il avec Gianluigi Donnarumma ? Titulaire indiscutable depuis son arrivée en 2021, l’international italien semble avoir perdu du crédit auprès de Luis Enrique, qui n’hésite plus à le reléguer sur le banc des remplaçants. Cela a été le cas lors de la dernière journée de Ligue 1 face au TFC (3-0), mais surtout en Ligue des Champions contre le Bayern Munich (1-0), avec Matvey Safonov qui a pris sa place.

Le problème Donnarumma

D’après les informations de L’Equipe, ce choix de Luis Enrique n’aurait pas laissé insensible Donnarumma. Ce dernier n’aurait pas vraiment apprécié d’être remplaçant face au TFC, mais c’est surtout le match de Ligue des Champions contre le Bayern Munich qui l’aurait agacé. Une situation qui pourrait bien avoir un impact sur sa prolongation avec le PSG, qui semblait quasiment actée et qui pourrait finalement prendre du plomb dans l’aile.

Il pourrait retrouver l’Italie

Mais où pourrait rebondir le gardien italien s’il venait à quitter le PSG ? D’après Calciomercato.com, un retour en Serie A pourrait bien être une priorité pour le capitaine de la Squadra Azzurra. Les portes semblent closes à l’AC Milan comme à la Juventus, puisque dans le premier cas un retour au bercail semble pour le moment impossible et dans le second, Michele Di Gregorio occupe déjà la place dans les cages. Ainsi, Gianluigi Donnarumma pourrait plutôt rebondir au Napoli d’Antonio Conte, où Alex Meret est en fin de contrat, ou encore du côté de l’Inter.