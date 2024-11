Le prochain gros transfert du PSG est annoncé en Allemagne !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques semaines de l'ouverture du mercato d'hiver, le PSG devrait tenter d'en profiter pour dégraisser son effectif en se séparant de certaines indésirables, à l'image de Randal Kolo Muani, qui ne semble plus entrer dans les plans de Luis Enrique. Cela tombe bien puisqu'en Allemagne, on annonce que le RB Leipzig est très chaud pour rapatrier l'attaquant français en Bundesliga.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le menu du mercato du PSG cet hiver risque d'être assez digeste. Et pour cause, seul un ailier sera réellement recherché durant le mois de janvier, ce qui n'empêchera toutefois pas les Parisiens de tenter certains coups notamment en cas de départs. Milan Skriniar est notamment concerné, mais ce n'est pas tout.

Le RB Leipzig adore Kolo Muani

C'est notamment le cas de Randal Kolo Muani qui n'entre plus dans les plans de Luis Enrique au PSG. Et cela tombe bien puisqu'une porte de sortie se dessine pour l'international français. Selon les informations du journaliste de Sky Allemagne Florian Plettenberg, le RB Leipzig serait très intéressé par le profil de l'ancien joueur de l'Eintracht Francfort qui a laissé un très bon souvenir du côté de la Bundesliga. Kolo Muani serait même la priorité du club allemand qui a conscience que le PSG est ouvert à l'idée d'un transfert. Bien qu'à l'heure actuelle, un prêt reste l'option la plus probable.

La Premier League également dans le coup ?

Il faut dire que Florian Plettenberg ajoute que le RB Leipzig voit Randal Kolo Muani comme le candidat parfait pour plusieurs raisons. Il connaît la Bundesliga, il apporterait de la profondeur à un effectif qui en manque cruellement, tandis que sa polyvalence est également très appréciée au sein du club allemand. Il faudra toutefois trouver un moyen de financer ce transfert. D'autant plus que la Premier League est également à l'affût pour recruter Randal Kolo Muani qui devrait être l'un des feuilletons de l'hiver.