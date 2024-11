Mercato - PSG : Une star ne signera pas à cause de Luis Enrique ?

Thomas Bourseau

Pas exempt de tout reproche lors des grandes affiches du PSG cette saison en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma était aux abonnés absents à l'occasion des deux derniers matchs du club parisien dont le choc de C1 perdu face au Bayern Munich (0-1) sous décision de Luis Enrique. La frustration grandissante chez Donnarumma le ferait remettre en cause son éventuelle prolongation de contrat au PSG.

Gianluigi Donnarumma traverse une passe pas facile sportivement parlant. En effet, et alors qu'il dispose d'une place de titulaire indiscutable depuis la nomination de Christophe Galtier au poste d'entraîneur en juillet 2022, le champion d'Europe avec l'Italie a dû s'asseoir sur le banc des remplaçants lors des deux dernières sorties du PSG contre le Toulouse FC (3-0) et cette semaine face au Bayern Munich pour la 5ème journée de saison régulière de la Ligue des champions (0-1).

Donnarumma remet en question sa prolongation de contrat au PSG ?

Un message fort envoyé par Luis Enrique qui a privilégié le profil de Matvey Safonov contre le géant allemand en raison du pressing du Bayern Munich, le gardien russe étant plus apte à gérer la pression des attaquants bavarois. Une situation qui frustrerait Gianluigi Donnarumma d'après L'Equipe qui le pousserait à se poser des questions sur l'estime que le Paris Saint-Germain lui porterait réellement.

Pire, et alors que les deux parties semblent être enclines à s'entendre sur les termes d'une prolongation de son contrat expirant en juin 2026, Donnarumma remettrait en question cette décision. L'Italien ne percevrait pas une confiance absolue de la part de Luis Enrique et de son staff technique étant logé à la même enseigne qu'un gardien aux références limitées.

«Un de mes buts est d’avoir une carrière ici aussi longue que celle de Marquinhos !»

Et pourtant, la tendance était bien différente en octobre dernier. Gianluigi Donnarumma révélait au site de l'UEFA qu'il aimerait faire une carrière à la Marquinhos qui a entamé sa 11ème saison au PSG.

« Porter ce maillot est tout simplement incroyable. Un club comme le PSG apporte énormément sur tous les plans, et j’espère rester ici le plus longtemps possible et marquer l’histoire. Un de mes buts est d’avoir une carrière ici aussi longue que celle de Marquinhos ! Je sais que c’est beaucoup de matches, mais j’espère être à la hauteur de cette mission ! Celle de devenir un leader et d’aider ceux qui rejoindront le club à l’avenir ». Reste à savoir ce qu'il adviendra du feuilleton Donnarumma à présent.