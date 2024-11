«Ce n’est pas bon», un gros malaise annoncé au PSG ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Gardien numéro 1 du PSG depuis deux ans, Gianluigi Donnarumma vient de connaître plusieurs matches sur le banc et ce n'était pas forcément pour une blessure. Forcément, des interrogations émergent dans la tête de l'Italien, qui voit en Matvey Safonov un concurrent assez sérieux finalement. Les conséquences de ce manque de confiance répété de la part de Luis Enrique pourraient être terribles.

A 25 ans, la carrière de Gianluigi Donnarumma pourrait prendre une autre direction. Sous contrat avec le PSG jusqu'en 2026, l'Italien est menacé par Matvey Safonov et son statut ne suffit plus. Luis Enrique est en train d'opter de plus en plus souvent pour la solution russe et la situation pourrait finir par s'aggraver.

« Ils se sont tiré une balle dans le pied »

Réputé pour avoir remporté l'Euro 2021 avec l'Italie, Gianluigi Donnarumma brille aussi en club depuis des années. Mais malgré son expérience et sa réputation, le niveau de confiance qu'on lui attribue en ce moment n'est pas à son maximum. « Quand tu es international et que tu commences à ne pas jouer, ce n'est pas bon. Tu es forcément fragilisé, ils se sont tiré une balle dans le pied » avertit un entraîneur des gardiens d'un club européen d'après des propos rapportés par L'Equipe.

Un départ à venir ?

Présent au PSG depuis 2021, Gianluigi Donnarumma pourrait donc se diriger vers un nouveau club puisque la prolongation de son contrat prévu jusqu'en 2026 pour le moment est encore loin d'être établie. Reste à savoir si son irrégularité lors de certains grands rendez-vous européens sera de nouveau sanctionnée. Après 5 journées de Ligue des champions, le club de la capitale est en grand danger.