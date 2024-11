Mercato : Mbappé signe au PSG, une accusation est lâchée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sur le plateau de RMC ce jeudi soir, Jérôme Rothen s'est prononcé sur le malaise Kylian Mbappé. Le joueur du Real Madrid est loin de son meilleur niveau, et pour l'ancien du PSG, les difficultés ont commencé à apparaître après sa signature au PSG en mai 2022. Cette prolongation lui aurait fait perdre son professionnalisme.

Quand va s’arrêter la chute sans fin de Kylian Mbappé ? Les observateurs espéraient une renaissance sur la pelouse d’Andfield ce mercredi soir. Ils n’ont eu que la confirmation qu’il a perdu son football, sa grinta. Et comme l’a noté Jérôme Rothen, cette mauvaise passe dure et n’a pas débuté au moment de son arrivée au Real Madrid. Dès 2023, l’ancien joueur du PSG avait noté quelques défaillances.

Rothen ne cache pas son inquiètude

« Je suis inquiet. C’est la décadence depuis le Mondial 2022. J’ai du mal à être indulgent, c’est devenu un joueur banal. Et ça dure depuis un an et demi. Il y a un problème quelque part, et ça commence à durer. Je suis sceptique car quand ça dure comme ça… Ce n’est pas une petite période. Un joueur de ce calibre, qui était fait pour être le futur Ballon d’or... Là, on parle quand même de prestations qui sont mauvaises. Donc je m’inquiète par rapport à ça. Est-ce qu’il reprendra le dessus? Est-ce qu’on va lui laisser une certaine liberté qu’il pouvait avoir? Aujourd’hui, il n’y a plus de surprises. Il force les trucs »a confié Jérôme Rothen sur RMC.

Sa signature au PSG y est pour quelque chose ?

Pour l’ancien international français, les problèmes ont réellement débuté après sa prolongation au PSG en mai 2022. A partir de ce moment-là, quelque chose s’est brisé. « J’ai surtout l'impression qu’il est rattrapé sur sa vie privée, sur l’appréhension de sa conscience professionnelle. Au PSG, quand il a renouvelé son contrat, très vite, ce n’était pas les mêmes attitudes sur son investissement quotidien, sur son investissement sur les matchs, sur sa communication… Je pense que plein de choses se sont évaporées et l’ont sorti de cette bulle des meilleurs joueurs du monde. Est-ce qu’il sera capable de retrouver ça ? » a lâché Rothen.