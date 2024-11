Real Madrid : Mbappé tout «faible», il annonce un gros danger !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi soir, Kylian Mbappé est apparu en grande difficulté face à Liverpool en Ligue des Champions. En l’absence de Vinicius Jr, l’attaquant français portait pourtant sur ses épaules les espoirs offensifs madrilènes. Ancien joueur du club espagnol, l’Anglais Steve McManaman n’a pas été tendre dans son analyse du match du numéro 9, et craint les réactions des médias hispaniques.

Arrivé cet été au Real Madrid, Kylian Mbappé manque encore clairement de mordant. Ce mercredi soir, alors que les Merengue se déplaçaient sur la pelouse d’Anfield afin de défier Liverpool, l’ancienne gloire du PSG était attendue au tournant. Mais rapidement, la rencontre a tourné au cauchemar pour Mbappé, pris en tenaille par la redoutable charnière Ibrahima Konaté - Virgil Van Djik. L’attaquant de 25 ans, qui a manqué un penalty pendant la rencontre, a une nouvelle fois été soutenu par son entraîneur au cours de cette période très difficile.

Mbappé : «Des pressions interminables», la presse espagnole balance sur le PSG https://t.co/vxODdu4Yb8 pic.twitter.com/LaVl7mqfBP — le10sport (@le10sport) November 28, 2024

« Il faut être patient avec lui, c'est un joueur exceptionnel »

« Quand vous êtes un attaquant, vous voulez marquer et avoir de la confiance. Je pense que pour Mbappé, c'est un moment difficile. Nous allons le supporter et lui donner de l'amour. Ça peut être un manque de confiance, peut-être. Parfois il y a des moments où les choses ne se passent pas bien. L'idée c'est de faire des choses simples, ne pas se compliquer la vie. Il faut être patient avec lui, c'est un joueur exceptionnel », a ainsi confié Carlo Ancelotti à l’issue de la défaite du Real Madrid (2-0).

« La presse espagnole va être impitoyable avec lui »

Au micro de TNT Sports, l’ancien du club (1999-2003) Steve McManaman a affirmé que la presse espagnole allait être très dure avec Kylian Mbappé : « Ils avaient besoin de lui, sans Vinicius, sans d’autres joueurs, Madrid avait besoin de lui, ils avaient besoin de lui pour faire quelque chose, et il a été faible. C’était son moment. Mbappé devait faire un pas en avant aujourd’hui et il ne l’a pas fait. Madrid traverse une période difficile et ses stars ne vont pas bien. La presse espagnole, vous le savez bien, Gareth (Bale, présent en plateau, ndlr), va être impitoyable avec lui, avec Kylian », a lâché l’ancien ailier anglais.