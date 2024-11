Real Madrid : «Il me fait de la peine», terrible annonce sur Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Encore une fois transparent face à Liverpool en Ligue des champions ce mercredi soir, Kylian Mbappé continue d'inquiéter. Des interrogations apparaissent sur son état mental et sur sa capacité à retrouver son meilleur niveau. Ce mercredi soir, Walid Acherchour était surtout peiné de voir l'international français dans une telle situation.

Kylian Mbappé n’est pas au mieux. Et ce n’est pas sa dernière sortie sur la pelouse de Liverpool qui va rassurer les supporters du Real Madrid. Ce mercredi soir, l’international français a loupé tout ce qu’il avait entrepris. Cette fois-ci, la presse espagnole ne l’a pas épargné, mettant en avant son état mental.

Inquiétude autour de Mbappé

En France, les critiques sont aussi nombreuses. Sur le plateau de Winamax TV, Walid Acherchour a livré un constat alarmant sur la situation de Mbappé, qui ne peut plus s’appuyer sur ses réussites pour couvrir ses dérapages hors-terrain.

« Tu ne peux pas t’échapper »

« Il y a un moment où Mbappé réglait ça sur le terrain. Il faisait gagner des matchs, mais là il n’y a plus rien. Et là il y a le Real Madrid et l’équipe de France, les deux plus gros blockbusters du football. Tu ne peux pas t’échapper. Sincèrement, il me fait de la peine » a confié le chroniqueur ce mercredi soir.