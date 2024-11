Mbappé - Real Madrid : «Le meilleur du monde», cette superstar annonce du lourd !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, Kylian Mbappé est passé totalement à côté de son match contre Liverpool. D'ailleurs, le numéro 9 du Real Madrid a manqué un penalty à Anfield. Après le coup de sifflet final, Gareth Bale a apporté son soutien à Kylian Mbappé à sa manière, affirmant qu'il était le meilleur joueur du monde.

Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé n'est pas du tout dans son assiette. En effet, le nouveau numéro 9 du Real Madrid n'arrive pas à évoluer à son meilleur niveau. Ce mercredi soir, Kylian Mbappé a d'ailleurs manqué un penalty face à Liverpool. Le club merengue ayant perdu 2-0 à Anfield.

«Mbappé est le meilleur du monde»

Après la défaite du Real Madrid face à Liverpool, Gareth Bale a volé au secours de Kylian Mbappé. « Mbappé est le meilleur du monde et ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne le prouve. Lui et Salah ont raté des pénalties, mais comme Liverpool a gagné, on ne parlera que de celui de Mbappé. Liverpool était de loin une meilleure équipe. Ils ont dominé le match du début à la fin. Beaucoup de choses ne fonctionnent pas en ce moment. Le Real Madrid traverse une période compliquée, mais nous savons qu’il trouve toujours un moyen de surmonter ça », a déclaré l'ancienne gloire merengue au micro de TNT Sports.

«Ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne le prouve»

En parallèle, Steve McManaman s'est également prononcé sur Kylian Mbappé et son match raté contre Liverpool. Toutefois, l'ancien milieu de terrain du Real Madrid ne s'est pas montré tendre envers la star française. « Les Madrilènes avaient besoin de lui en l’absence de Vinicus Jr et d’autres joueurs. Ils avaient besoin qu’il fasse quelque chose, mais il a été léthargique. C’était son heure. Mbappé devait s’imposer lors de ce match et il ne l’a pas fait. La presse espagnole va être impitoyable avec lui », a déclaré Steve McManaman sur TNT Sports.