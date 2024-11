PSG : Gros mensonge de Luis Enrique sur le mercato ?

Alexis Brunet

À cause de ses mauvais résultats en Ligue des champions, le PSG pourrait bien être actif lors du mercato hivernal. Le club de la capitale pourrait notamment mettre la main sur deux joueurs, dont un en attaque. Cela tranche avec le discours de Luis Enrique, qui a signifié être très content de son effectif et n’attendre aucune arrivée cet hiver.

L’été dernier, le PSG a perdu gros avec le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. Le club de la capitale avait alors fait le choix de ne pas forcément remplacer le champion du monde et de miser sur son réservoir interne, avec Bradley Barcola notamment. Si l’ancien Lyonnais arrive à être assez performant en Ligue 1, cela n’est toutefois pas pareil en Ligue des champions, où le Français a beaucoup plus de mal, avec pour le moment aucun but marqué cette saison.

Le PSG veut recruter cet hiver

Bradley Barcola n’est pas le seul joueur du PSG à avoir des soucis à la finition en Ligue des champions. Aucun attaquant du club de la capitale n’a pour le moment trouvé la faille en C1 et cela commence à devenir urgent. D’après les informations de L’Équipe, Luis Enrique souhaiterait donc que les dirigeants parisiens lui offrent un attaquant supplémentaire cet hiver. La volonté de l’entraîneur espagnol serait de mettre la main sur un ailier afin de concurrencer l’ancien Lyonnais. Mais cela n’est pas tout, car le PSG aurait également la volonté de recruter un défenseur central droitier pour compenser le possible départ de Milan Skriniar.

« Je n’ai pas de manque de joueur »

Les agissements en privé du PSG contrastent avec le discours public du club de la capitale. Dernièrement, en conférence de presse, Luis Enrique avait déclaré être totalement satisfait de son effectif et ne rien attendre du mercato hivernal. « Je n’ai pas de manque de joueur. Je suis très satisfait du mercato que nous avons fait et, à partir de là, on va développer au mieux l’équipe pour pouvoir résoudre nos problèmes. »