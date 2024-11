Mbappé : Une star du Real Madrid réagit à son calvaire

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le Real Madrid est tombé face à Liverpool à Anfield. Lors de cette rencontre de la cinquième journée de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé a manqué un penalty. Interrogé après le coup de sifflet final, Jude Bellingham a tenu à apporter son soutien à son nouveau coéquipier.

Pour le compte de la cinquième journée de la Ligue des Champions, le Real Madrid a eu la lourde tâche de se déplacer à Anfield. Toutefois, les hommes de Carlo Ancelotti se sont inclinés face à Liverpool ce mercredi soir (2-0).

Mbappé : «Des pressions interminables», la presse espagnole balance sur le PSG https://t.co/vxODdu4Yb8 pic.twitter.com/LaVl7mqfBP — le10sport (@le10sport) November 28, 2024

«Le penalty n'est pas la raison pour laquelle nous avons perdu»

Lors du choc entre le Real Madrid et Liverpool, Kylian Mbappé a eu une opportunité en or d'égaliser à 1-1. Toutefois, le numéro 9 merengue a vu son penalty être stoppé par Caoimhín Kelleher. Malgré tout, Kylian Mbappé peut toujours compter sur le soutien de ses coéquipiers, et en particulier de Jude Bellingham.

«Il fera encore des choses énormes pour ce club»

« C’était un moment important dans le match, mais cela peut arriver. C'est un joueur merveilleux, mais il a une pression énorme en raison de ses qualités. Le penalty n'est pas la raison pour laquelle nous avons perdu le match. En tant que collectif, nous n'avons pas été assez bons ce soir. Kylian peut garder la tête haute, et je sais avec certitude qu'il fera encore des choses énormes pour ce club. (...) Dès la première minute, ils ont pris le contrôle du jeu. Nous n'avons jamais vraiment maximisé la période pendant laquelle nous avions la possession du ballon Quand nous avons récupéré le ballon, nous avons probablement essayé de forcer trop souvent les contre-attaques. Nous avons trop perdu le ballon et cela leur a donné le contrôle. Défensivement, ils nous ont maintenus dans une position où nous ne pouvions pas vraiment leur faire de mal », a confié Jude Bellingham au micro de TNT Sports.