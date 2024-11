Mbappé : «Les choses ne se passent pas bien», le Real Madrid annonce une crise !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé ne se trouve certainement pas dans la forme de sa vie. L’attaquant du Real Madrid semble être en pleine crise de confiance et son penalty manqué face à Liverpool mercredi soir (0-2) en est l’exemple parfait. Cependant, bien que tout ne se passe pas bien pour Mbappé à la Casa Blanca, son entraîneur Carlo Ancelotti réclame de la patience pour de le buteur français.

Depuis son arrivée au Real Madrid, en moyenne et non dans les faits, Kylian Mbappé marque une fois sur deux. En 18 apparitions, le meilleur buteur de l’histoire du PSG a signé 9 réalisations en faveur de la Casa Blanca. Contre Leganes dimanche dernier, le capitaine de l’équipe de France avait évolué dans son couloir gauche favori et trouvait le chemin des filets (3-0).

«Ça peut être un manque de confiance, peut-être»

Mercredi soir, dans le choc de cette 5ème journée de saison régulière de Ligue des champions sur la pelouse de Liverpool, Kylian Mbappé a une nouvelle fois été aligné sur l’aile gauche de par la blessure de Vinicius Jr aux ischios-jambiers de la jambe gauche. Cependant, ce fut une soirée noire pour Mbappé qui a même manqué son penalty. De quoi permettre à Mundo Deportivo de le qualifier de trompette dans son édition du jour. Carlo Ancelotti a tiré la sonnette d’alarme devant les médias au terme de la défaite des Merengue à Anfield (2-0).

« Quand vous êtes un attaquant, vous voulez marquer et avoir de la confiance. Je pense que pour Mbappé, c'est un moment difficile. Nous allons le supporter et lui donner de l'amour. Ça peut être un manque de confiance, peut-être. Parfois, il y a des moments où les choses ne se passent pas bien. L'idée, c'est de faire des choses simples, ne pas se compliquer la vie ».

«Il faut être patient avec lui»

Le Real Madrid, par la voix de son entraîneur Carlo Ancelotti, a affirmé qu’il ne fallait pas enterrer la recrue star de l’été en raison d’un penalty non transformé. Le coach italien demande de la patience dans des propos rapportés par L’Équipe. « Il ne faut pas le blâmer pour des penalties manqués, les gens manquent des penalties, ça arrive souvent. Il faut être patient avec lui, c'est un joueur exceptionnel ».