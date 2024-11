Mercato - Real Madrid : Un joueur de Deschamps va lâcher Mbappé ? La réponse

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entre le Real Madrid et Liverpool, les discussions risquent d'être actives cet été. En plus de Trent Alexander-Arnold, annoncé comme une priorité au sein du club espagnol, Aurélien Tchouaméni est cité pour un transfert. Le milieu de terrain serait dans le viseur des Reds, même si un journaliste de The Athletic a affiché sa prudence dans ce dossier.

Tandis que Trent Aexander-Arnold pourrait rejoindre le Real Madrid à l’issue de son contrat, en juin prochain, Aurélien Tchouaméni pourrait faire le chemin inverse. C’est en tout cas ce qu’a annoncé la presse espagnole, évoquant un intérêt des Reds pour l’international français.

Tchouaméni envoyé en Angleterre

Questionné sur cette rumeur, le journaliste James Pearce indique qu’il n’a pas connaissance d’une offensive de Liverpool pour Tchouaméni, qui devrait donc continuer à composer avec Kylian Mbappé et consorts au Real Madrid.

« Il n'y a rien de concret »

« Je pense qu'une grande partie de ces spéculations récentes provient du fait que nous savons que Liverpool était très intéressé par Tchouaméni en 2022. Liverpool l'a perdu à l'époque et il est toujours admiré par la cellule de recrutement du club. Mais bien sûr, je dirais que ce que Liverpool recherche à ce poste a probablement changé un peu avec la transition entre Klopp et Slot. Nous savons que Liverpool a cherché Zubimendi en tant que milieu défensif l'été dernier, mais n'a pas réussi à le recruter. Pour l'instant, il ne s'agit donc que de spéculations au sujet de Tchouaméni. Il n'y a rien de concret à ma connaissance pour le moment » a lâché le journaliste de The Athletic à Bernabeu Digital.