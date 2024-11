Mercato - Real Madrid : Cette star balance sur son transfert à 100M€ !

Thomas Bourseau

Jude Bellingham et le Real Madrid se frottent à Liverpool ce mercredi soir pour le compte de la 5ème journée de saison régulière de Ligue des champions. L’occasion pour la recrue à 103M€ de l’été 2023 de mettre un terme aux rumeurs sur son transfert avorté chez les Reds.

Jude Bellingham (21 ans) a signé au Real Madrid à l’aube de ses 20 ans. Sortant de trois saisons pleines au Borussia Dortmund et d’une Coupe du monde avec l’Angleterre au Qatar, le milieu de terrain était transféré à la Casa Blanca pour 103M€ environ faisant de lui le deuxième transfert le plus cher de l’histoire du club merengue derrière les 115M€ pour Eden Hazard et devant les 101M€ pour Gareth Bale.

«Je n'étais pas proche de signer à Liverpool»

En conférence de presse mardi dans le cadre du sommet de cette 5ème journée de saison régulière de Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid, Jude Bellingham a lâché ses vérités sur son transfert avorté chez les Reds.

« Je n'étais pas proche de signer à Liverpool. J'ai discuté avec plusieurs clubs lorsque j'étais en Allemagne ».

«Quand le Real Madrid vous appelle, il y a des vibrations dans toute la maison»

Cependant, le Real Madrid ne se refuse pas comme la star du football anglais l’a concédé à l’occasion du point presse en question.

« Quand le Real Madrid vous appelle, il y a des vibrations dans toute la maison. Ce n'est pas que les autres équipes étaient bonnes ou mauvaises, mais le Real Madrid est d'un autre niveau ». Une chose est sûre, Bellingham semble avoir juré fidélité au Real Madrid et éventuellement pour plus longtemps que son contrat jusqu’en juin 2029 le laisse entendre ?