Transferts : Le PSG prépare une masterclass, il prédit un coup de tonnerre !

Thomas Bourseau

En fin de contrat à l’issue de la saison, Joshua Kimmich est pour le moment dans une position qui lui permettra de se mettre d’accord avec le club de son choix dès le 1er janvier. Une situation qui ne laisserait pas de marbre le PSG si l’on en croit L’Equipe. Le Bayern Munich refuse catégoriquement d’en arriver là au vu des propos tenus par son directeur sportif.

Joshua Kimmich pourrait bien être l’une des attractions du mercato estival à venir si sa situation contractuelle restait inchangée d’ici-là. Pour rappel, le bail liant le milieu de terrain et latéral droit allemand au Bayern Munich prendra fin le 30 juin prochain. Et à ce jour, hormis certains échanges avec le comité directeur bavarois sur la question , il n’y aurait aucune avancée concrète à signaler dans cette opération.

«Nous voulons qu'il reste avec nous et qu'il devienne un visage du Bayern à l'avenir»

L’Équipe a dernièrement dévoilé que les hauts représentants du Paris Saint-Germain auraient pris la température à deux reprises en cette année 2024 auprès des personnes concernées par le dossier Joshua Kimmich. Une première fois au cours de la session hivernale des transferts puis à la dernière intersaison, sans succès. Kimmich n’a toujours pas prolongé et il semblerait selon le quotidien sportif que le PSG garderait un œil avisé sur l’évolution de cette situation. Le Bayern Munich le laissera-t-il partir libre ? Max Eberl a annoncé la couleur à Sky Deutschland mardi soir, après le succès bavarois face au PSG.

« Josh est en train de retrouver son meilleur niveau, celui d'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Nous voulons qu'il reste avec nous et qu'il devienne un visage (ndlr du Bayern) à l'avenir ».

«Il doit réfléchir s'il veut vivre une autre grande aventure ou devenir une autre légende du FC Bayern»

Le directeur sportif du Bayern Munich assure qu’avec Christoph Freund, également dirigeant du club bavarois, explique cependant qu’il espère voir Joshua Kimmich rester afin de devenir une légende du Bayern Munich.

« Josh, Christoph et moi avons des discussions très ouvertes et de qualité ensemble. S'il est prêt et qu'il dit oui, nous voulons aussi finaliser l'affaire. Mais ce n'est pas encore le cas. Il doit réfléchir s'il veut vivre une autre grande aventure ou devenir une autre légende du FC Bayern ».