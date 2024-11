Mercato - Real Madrid : Un renfort XXL annoncé pour 2025 ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Vice-capitaine de Liverpool, Trent Alexander-Arnold pourrait retrouver son adversaire du soir, le Real Madrid, dans les prochains mois. Depuis plusieurs mois, le club espagnol travaille sur ce dossier et la porte pourrait bien s'offrir durant l'été 2025. Surtout que les négociations avec les Reds pour une prolongation sont à l'arrêt.

Trent Alexander-Arnold va vivre une situation particulière ce mercredi soir. En effet, le joueur Liverpool pourrait faire face à ses prochains coéquipiers. Depuis plusieurs mois, l’international anglais discute avec le Real Madrid et le contact n’a jamais été rompu. D’autant, que Trent Alexander-Arnold s’éloigne, chaque jour un peu plus, d’une prolongation chez les Reds.

Ça se complique pour une prolongation

« Les négociations entre Liverpool et l'entourage d'Alexander-Arnold traînent en longueur. Il s'agit d'un problème complexe dont le nouveau manager, Richard Hughes, a hérité lorsqu'il a pris ses fonctions cet été. En réalité, la question aurait dû être réglée bien plus tôt, mais ils ont laissé Alexander-Arnold entrer dans la dernière année de son contrat. Bien entendu, la situation s'est compliquée lorsque Jürgen Klopp a annoncé son départ au milieu de la saison dernière, mettant en suspens toutes les négociations de renouvellement. Les négociations sont toujours en cours. Cependant, chaque semaine qui passe augmente les chances de voir Alexander-Arnold quitter Liverpool à la fin de la saison » a déclaré James Pearce à Bernabeu Digital.

« Je pense qu'un transfert au Real Madrid est possible »

Un départ en janvier paraît invraisemblable. Par contre, Alexander-Arnold pourrait négocier avec le Real Madrid dès le début de l’année. « Je pense qu'un transfert au Real Madrid est possible. The Athletic a récemment rapporté que le Real Madrid considérait Alexander-Arnold comme une cible prioritaire. Je pense que l'été prochain est beaucoup plus réaliste que d'essayer de le signer en janvier. Donc, oui, Alexander-Arnold a une décision très importante à prendre. Nous savons qu'il est très ami avec Jude Bellingham » a lâché le journaliste de The Athletic.