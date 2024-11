Kylian Mbappé : Le PSG n’a aucun regret !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec seulement 3 buts marqués en Ligue des Champions, le PSG est l’une des pires attaques de la compétition. Offensivement, le club de la capitale a énormément de mal et on l’a encore vu face au Bayern Munich. Le départ de Kylian Mbappé se fait ainsi plus que jamais ressentir. Pour autant, malgré cette situation actuelle, le PSG ne regretterait en aucun cas le départ de Mbappé.

En cet été 2024, c’est une page de l’histoire du PSG qui a été tournée. En effet, après avoir passé 7 saisons au sein du club de la capitale, Kylian Mbappé a fait ses valises. Arrivé au terme de son contrat et n’ayant pas voulu prolonger, le Français s’est alors engagé du côté du Real Madrid. Une perte colossale pour le PSG, à la fois sportivement, mais aussi économiquement.

« Au PSG ou dans les tribunes du Parc, personne ne le regrette »

Quand on voit les problèmes offensifs actuels du PSG, l’absence de Kylian Mbappé se fait ressentir. Mais ce n’est pas pour autant qu’on regretterait le joueur du Real Madrid à Paris. En effet, pour Le Parisien, Laurent Perrin a assuré : « Au PSG ou dans les tribunes du Parc, personne ne le regrette. Il fallait tourner la page. Pour le PSG autant que pour lui ».

Les regrets du Real Madrid ?

A 25 ans, Kylian Mbappé est donc désormais un joueur du Real Madrid. Là-bas, par contre, certains commenceraient à regretter son arrivée. « Ils regrettent de l'avoir fait venir. Je le garantis. Ils regrettent. Ce n'est pas du tout ce qu'ils attendaient », faisait savoir Romain Molina.