«On ne le verra plus», son transfert du PSG déjà annoncé ?

Même en l’absence de Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani n’a pas bénéficié d’un énorme temps de jeu au PSG avec Luis Enrique. Le fait est que le Portugais est désormais revenu de sa blessure, ayant rejoué face au Bayern Munich. Ça ne va donc pas arranger les affaires du Français et amplifier un peu plus les rumeurs d’un départ du PSG en janvier. Kolo Muani pourrait bien filer tout droit vers un transfert !

Ce mardi soir, le PSG s’est incliné sur la pelouse du Bayern Munich (1-0). L’une des bonnes nouvelles de la soirée a tout de même été le retour à la compétition de Gonçalo Ramos. Le Portugais était blessé depuis le 16 août dernier et voilà qu’il est à nouveau disponible pour Luis Enrique. Une bonne nouvelle pour le PSG, qui avait des problèmes offensifs. En revanche, ce retour de Ramos est une mauvaise nouvelle pour Randal Kolo Muani, lui qui risque de jouer encore mois désormais.

Un départ du PSG en janvier ?

Ça va donc se compliquer un peu plus pour Randal Kolo Muani et forcément, l’idée de la voir quitter le PSG lors du mois de janvier va se renforcer. Si l’international français avait assuré ne pas penser à un départ cet hiver, il pourrait se résoudre à faire ses valises. Journaliste pour Le Parisien, Laurent Perrin a fait savoir à propos de Kolo Muani : « Cet hiver, il faudra surtout surveiller la situation de Kolo Muani. Avec le retour de Ramos, je pense qu'on ne le verra plus jouer pour Paris ».

Quelle destination pour Kolo Muani ?

La question est maintenant de savoir où pourrait rebondir Randal Kolo Muani en cas de départ du PSG ? Malgré ses problèmes à Paris, l’ancien de l’Eintracht Francfort garde une belle cote auprès des clubs européens. Ainsi, comme le10sport.com vous l’a révélé, Manchester United s’est positionné pour s’offrir Kolo Muani en janvier, mais n’ayant pas d’énormes moyens, les Red Devils espèrent l’accueillir sous la forme d’un prêt. RKM pourrait également retourner en Allemagne où le RB Leipzig aurait coché son nom pour se renforcer offensivement.