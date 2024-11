Tennis : «À 99,9 % impossible», grande annonce pour l’avenir de Nadal  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le dernier match de la carrière de Rafael Nadal restera donc une défaite en Coupe David face à Botic van de Zandschulp. L’Espagne ayant été éliminée par les Pays-Bas, la légende ibérique a donc enfin raccroché la raquette. Désormais à la retraite, la question est de savoir ce que va faire Nadal pour son avenir. Alors qu’Andy Murray est devenu l’entraîneur de Novak Djokovic, une telle carrière ne devrait être celle du tout nouveau retraité.

Au cours des derniers jours, une grande annonce a secoué le monde du tennis. En effet, il avait été révélé que Novak Djokovic avait pour nouvel entraîneur un certain Andy Murray. Bien évidemment, ça en a fait réagir plus d’un et certains ont alors imaginé sur le chemin emprunté par l’Ecossais pour également être emprunté par d’autres légendes du tennis désormais à la retraite. Les regards se sont alors tournés vers Roger Federer et Rafael Nadal, tout juste retraité. Toutefois, l’Espagnol ne devrait être entraîneur dans le futur.

Le Real Madrid plutôt qu’un avenir d’entraîneur ?

Pour Eurosport, Alex Corretja s’est prononcé sur un avenir d’entraîneur pour Rafael Nadal. N’y croyant pas, il a alors confié : « A mon avis, c'est impossible. À 99,9 % impossible, parce qu'on ne peut pas dire totalement impossible dans la vie. Mais je serais très, très surpris. Je pense qu'il va avoir besoin de temps pour réaliser ce qu'il veut vraiment faire. J'ai l'impression que même s'il a 4 enfants et est occupé à la maison, Andy a moins de choses à faire au quotidien. Rafa vit à Manacor et il a son académie. Donc je ne le vois pas bouger beaucoup. Andy voulait peut-être encore voyager, faire cette expérience. Je ne vois pas vraiment Rafa comme un coach ou un consultant pour quiconque. Je le verrais plus comme un consultant pour quelque chose de grand comme le Real Madrid, apporter quelque chose au club en prononçant quelques discours ».

« Je peux imaginer Rafael Nadal entraîner Carlos Alcaraz »

En revanche, de son côté, Mats Wilander verrait bien Rafael Nadal aux côtés d’un certain Carlos Alcaraz : « Je peux imaginer Rafael Nadal entraîner Carlos Alcaraz. Alcaraz a l'un des meilleurs coaches de la planète tennis en la personne de Juan Carlos Ferrero. Mais la seule chose qui lui manque, c'est d'être capable de maintenir le même niveau d'intensité du premier au dernier point, que ce soit sur le circuit ATP au meilleur des trois sets, en Coupe Davis, ou en Grand Chelem au meilleur des cinq. Nadal était le maître pour maintenir sa concentration et Carlos n'est pas capable de le faire dans tous les matches. Ni John McEnroe, ni Roger Federer, ni moi-même n'en étions capables d’ailleurs. Je vois très bien ce que pourrait apporter Rafael Nadal à un joueur, que ce soit à un gamin à son académie à Manacor ou à un professionnel ou en tant que capitaine de Coupe Davis. Donc je pense qu'il s'impliquera en tant que coach ou pour commenter le tennis ».