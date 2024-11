Tennis : Federer bientôt entraîneur ? Il répond cash

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Novak Djokovic reste le seul membre du Big 4 encore actif, même s'il s'est attaché les services d'Andy Murray. L’Écossais a accepté d'accompagner son ancien rival en 2025 et de l'entraîneur. Peut-on voir un Rafael Nadal ou un Roger Federer épouser une carrière de coach ? Le Français Nicolas Mahut a livré son avis.

La nouvelle a surpris, mais a obtenu l’adhésion de beaucoup. A la recherche d’un nouveau coach, Novak Djokovic a décidé de faire confiance à Andy Murray, un autre membre du Big 4 et considéré comme l’un de ses plus grands rivaux. « On joue l'un contre l'autre depuis qu'on est des gosses. 25 ans de rivalité, à repousser nos limites l'un et l'autre. Je pensais que notre histoire commune était terminée. Finalement, elle a un dernier chapitre. C'est le moment pour l'un de mes adversaires les plus coriaces d'intégrer mon staff. Bienvenue, coach Andy Murray. » a confié Djokovic. L’Ecossais devrait commencer son boulot durant l’intersaison avant de l’accompagner en Australie en janvier prochain.

Mahut donne son avis sur le choix de Djokovic

Joueur français, Nicolas Mahut a donné son avis sur ce duo Djokovic/Murray. « Pour Andy, je pensais honnêtement qu’il aurait plutôt eu le profil de capitaine de Coupe Davis pour remplacer Leon Smith. Je m’attendais plus à ça » a-t-il déclaré lors d’un entretien accordé à Eurosport. Peut-on imaginer une autre légende de ce sport comme Roger Federer ou encore Rafael Nadal épouser une carrière de coach ? Mahut a répondu à cette question.

« Si demain Roger était coach... »

Et le spécialiste de double est catégorique en ce qui concerne Federer. « Je pense qu’ils l’ont tous un peu au fond. Parce que dès qu’ils parlent de tennis, c’est toujours très intéressant, ils ont tous une approche vraiment différente. Rafa parle beaucoup d’intensité, Roger aussi a une capacité d’analyse qui est extraordinaire… Mais je ne sais pas si on verra Roger comme coach.. Mais, pour répondre à la question, je ne suis pas étonné de voir Andy dans ce rôle. Si demain Roger était coach, je serais beaucoup plus surpris » a lâché Mahut.