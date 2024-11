Tennis : Surprise, Djokovic fait appel à une légende !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En mars dernier, Novak Djokovic créait la surprise en annonçant la fin de sa collaboration avec son entraîneur Goran Ivanisevic. Après de longs mois sans coach, le Serbe a lâché une énorme bombe ce samedi en officialisant son partenariat avec le tout récent retraité Andy Murray, qui devient le nouvel entraîneur de « Nole ».

Si au cours des dernières semaines, la planète Tennis a eu les yeux rivés sur Rafael Nadal qui a officiellement pris sa retraite ce mardi, Novak Djokovic vient sûrement de voler la vedette à l’Espagnol. Et pour cause, plusieurs mois après l’annonce du départ de son entraîneur Goran Ivanisevic, le Serbe a annoncé une incroyable nouvelle sur ses réseaux sociaux.

Murray devient le coach de Djokovic !

Tout juste retraité, Andy Murray va devenir le nouveau coach de Novak Djokovic ! Le Britannique, qui a mis fin à sa carrière à l’issue des JO de Paris 2024, a donc retrouvé un très beau point de chute. L’heureuse nouvelle a été annoncée par Djokovic en personne, par l’intermédiaire d’une vidéo postée sur ses réseaux sociaux ce samedi après-midi. « On joue l'un contre l'autre depuis qu'on est des gosses. 25 ans de rivalité, à repousser nos limites l'un et l'autre. On a vécu parmi les batailles les plus épiques de notre sport », a confié Novak Djokovic.

He never liked retirement anyway. 🙌 pic.twitter.com/Ga4UlV2kQW — Novak Djokovic (@DjokerNole) November 23, 2024

« C'est le moment pour l'un de mes adversaires les plus coriaces d'intégrer mon staff »

« Ils nous ont appelé révolutionnaires, preneurs de risques, faiseurs d'histoire. Je pensais que notre histoire commune était terminée. Finalement, elle a un dernier chapitre. C'est le moment pour l'un de mes adversaires les plus coriaces d'intégrer mon staff. Bienvenue, coach Andy Murray. » De son côté, Murray s’est contenté d’une annonce bien plus sobre : « Je vais rejoindre l’équipe de Novak pendant l’intersaison pour l’aider à se préparer pour l’Open d’Australie. Je suis très enthousiaste et j’ai hâte de passer du temps du même côté du filet que Novak, pour une fois, et de l’aider à atteindre ses objectifs », a déclaré l’ancien numéro un mondial dans des propos rapportés par WeLoveTennis.