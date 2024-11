Tennis : C’est terminé pour Nadal, il dévoile un problème avec sa retraite

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi, Rafael Nadal a provoqué une énorme vague d’émotions en prenant officiellement sa retraite suite à l’élimination de l’Espagne en Coupe Davis. Directeur des phases finales de la compétition et compatriote du « Taureau de Manacor », Feliciano Lopez a affirmé que le départ peu réussi de Nadal était en réalité un problème pour quasiment toutes les légendes.

Cette semaine, l’une des plus grandes légendes de l’histoire du sport a raccroché. Ayant débuté en 2001, Rafael Nadal a pris officiellement sa retraite ce mardi, à l’issue de la défaite de l’Espagne face aux Pays-Bas en Coupe Davis. Si tout le monde était au courant du départ de la légende espagnole à l’issue du tournoi, peu imaginaient la bande à Rafa s’incliner aussi tôt dans le tournoi. Épuisé, Nadal a sans doute quelque peu manqué son départ...

« Il est très difficile de prendre sa retraite en gagnant »

« Ça ne s'est pas terminé comme on l'aurait tous aimé. Vous ne m'avez jamais fait défaut, vous avez fait en sorte que je garde les pieds sur terre, je pars serein », concédait Rafael Nadal envers sa famille à l’issue de la défaite de l’Espagne. Mais pour Feliciano Lopez, n’importe quelle légende, exceptée Pete Sampras, n’aura réussi à trouver le bon timing pour arrêter sa carrière. « Le changement radical dans votre vie n’est pas assimilé du jour au lendemain. Il faut s’y préparer. Il est très difficile de prendre sa retraite en gagnant. Un seul, Pete Sampras, a gagné l’US Open et s’est retiré (en 2002) », a affirmé l’Espagnol au cours d’un entretien accordé à AS.

« Pour Nadal, presque tout ce qu’il avait prévu cette année n’a pas fonctionné »

« De plus, la défaite de Nadal a affecté d’autres personnes et c’est peut‐être pour cela qu’il a été plus affecté. David Ferrer et moi avions prévu notre retrait suffisamment à l’avance et, le moment venu, nous étions prêts. Dans mon cas, je n’ai pas eu de problèmes physiques et c’est pour cela que j’ai apprécié ce tournoi. J’ai pu battre plusieurs joueurs du Top 50 et c’était une réussite. Vous pouvez décider quand et comment partir. C’est important. Pour Nadal, presque tout ce qu’il avait prévu cette année n’a pas fonctionné. C’est toujours difficile. Vous devez accepter que ce que le tennis vous a donné », conclut Feliciano Lopez.