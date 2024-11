Tennis : Le message émouvant de Djokovic à Nadal

Pierrick Levallet

C’est terminé pour Rafael Nadal. Après l’élimination de l’Espagne contre les Pays-Bas en quart de finale de la Coupe Davis, le joueur de 38 ans a dit adieu au monde du tennis. L’Espagnol laisse notamment Novak Djokovic, désormais seul membre du Big 3 encore en activité. Le Serbe a d’ailleurs lâché un message émouvant à son rival.

Clap de fin pour Rafael Nadal. Le joueur de 38 ans a dit adieu au monde du tennis après l’élimination de l’Espagne contre les Pays-Bas en quart de finale de la Coupe Davis. L’homme aux 22 tournois du Grand Chelem a donc tiré sa révérence après sa défaite contre Botic Van de Zandschulp (6-4, 6-4) et a laissé Novak Djokovic comme seul membre du Big 3 encore en activité. Le Serbe n’a d’ailleurs pas manqué d’envoyer un message émouvant à son rival.

«J’ai été très honoré et excité d’être ton rival»

« Ta ténacité, ton esprit combatif, l’énergie que tu as apportée, la puissance, ce sont des choses qui seront étudiées et transmises à de nombreuses générations à venir. J’ai été très honoré et excité d’être ton rival. L’incroyable énergie que tu apportais sur le court manquera au monde du tennis et du sport. Il y a beaucoup à célébrer. Merci beaucoup et bonne chance, mon ami » a lancé Novak Djokovic dans des propos rapportés par We Love Tennis.

«Vous voyez qu'il vieillit»

Botic Van de Zandschulp, lui, avoue ne pas avoir encore réalisé qu’il était le dernier joueur à avoir battu Rafael Nadal. « Qu'est-ce que ça fait d'être le dernier joueur à avoir battu Nadal ? Je n'y ai pas vraiment encore pensé, en fait. Je l'avais joué deux fois à Roland-Garros et à Wimbledon. Mais je pense qu'il était un joueur différent à Malaga, peut-être physiquement. Il était, je ne dirais pas en difficulté, mais bien sûr vous voyez qu'il vieillit et que les blessures font des ravages... Je n'ai pas vraiment pensé au fait d'être le dernier homme à battre Rafa, mais peut-être que je le ferai dans quelques jours (sourires) » a-t-il confié.