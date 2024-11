Real Madrid : Nadal avec Mbappé, l’incroyable projet imaginé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pas de happy-end pour Rafael Nadal, battu avec l’Espagne en quart de finale de la Coupe Davis ce mardi. Le jeune retraité de 38 ans est désormais libre de faire ce que bon lui semble, une nouvelle vie qui pourrait passer par le Real Madrid, son club de cœur.

L’Espagne a dit au revoir à son champion ce mardi. Battu par Botic Van de Zandschulp en ouverture du quart de finale de Coupe Davis contre Pays-Bas, Rafael Nadal n’a pas su empêcher la défaite de son équipe et se retire donc du monde du tennis à 38 ans. « J'ai eu beaucoup de chance de ressentir autant d'affection de la part du monde entier, en particulier de l'Espagne, a confié Nadal en direction du public après sa défaite. Je vais me retirer du tennis professionnel, mais je suis toujours là, j'espère être un bon ambassadeur pour le tennis mondial ». Cependant, Nadal pourrait bien s’aventurer dans un autre sport.

Tennis : C’est terminé pour Nadal, le message hallucinant de Federer https://t.co/KGzw3KF3uc pic.twitter.com/688d4nKWYG — le10sport (@le10sport) November 19, 2024

Nadal à la tête du Real Madrid ?

C’est en tout cas l’hypothèse émise par le quotidien AS ce mercredi, rappelant l’attache de Rafael Nadal pour le Real Madrid. L’homme aux 22 sacres en Grand Chelem est socio d'honneur du club depuis 2011 et n’a jamais raté un match important de son équipe, y compris lors de ses participations à Roland-Garros rappelle le média ibérique, expliquant que Nadal pourrait avoir sa place dans l'avenir du Real Madrid. Certains l’imaginent même devenir président lorsque Florentino Pérez quittera ses fonctions.

« Si la vie m’en donne l’occasion et que les conditions sont réunies, assurément »

Rafael Nadal patron de Kylian Mbappé et des autres joueurs du Real Madrid ? L’idée n’est pas exclu par le jeune retraité, expliquant il y a quelques semaines sur La Sexta : « si vous me demandez si je serai heureux d’être président du Real Madrid, je vous répondrai oui. Bien sûr que je l’attends avec impatience, mais ce n’est pas prévu dans mon plan de vie. Si la vie m’en donne l’occasion et que les conditions sont réunies, assurément. J’aime beaucoup le football et le Real Madrid ».