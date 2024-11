Tennis : Le clan Nadal recadre Djokovic et Alcaraz !

Pierrick Levallet

Pour Rafael Nadal, l'heure de la retraite a sonné. La relève du tennis espagnole est en tout cas assurée avec Carlos Alcaraz. Novak Djokovic, lui, va attendre encore un peu avant de raccrocher la raquette. Les deux joueurs partagent d’ailleurs un point commun sur le court qui ne plaît pas vraiment à Toni Nadal.

Rafael Nadal va raccrocher la raquette. La légende espagnole a annoncé qu’elle allait prendre sa retraite en cette fin d'année 2024. Sa relève semble toutefois assurée avec Carlos Alcaraz. Novak Djokovic, lui, va attendre encore un peu avant de mettre un terme à sa carrière. Le Serbe et le joueur de 21 ans partagent d’ailleurs un point commun sur le court puisqu’ils célèbrent certains de leurs points en pointant leur oreille du doigt pour envoyer un message au public. Et ce comportement ne plaît pas vraiment à Toni Nadal.

Tennis : Djokovic prend une décision radicale, il dit tout https://t.co/I5GxfSwUPK pic.twitter.com/LJsQLafsiA — le10sport (@le10sport) October 29, 2024

«Si Rafael l’avait fait...»

« Je n’aime pas du tout cela. Quand Federer faisait un beau point dans un moment important, il levait le pouce vers le haut, tendait le bras et baissait la tête. Il ne regardait jamais le public. Rafael faisait le geste de la passion, de la force. Je n’aime pas trop les démonstrations comme celles dont vous parlez, mais elles sont devenues à la mode et beaucoup de gens les font. Si Rafael l’avait fait quand il était avec moi, je lui aurais dit : ‘Ne fais pas ça !’ » a ainsi pesté l’oncle de Rafael Nadal dans des propos rapportés par We Love Tennis.

Djokovic capable de tout rafler en 2025 ?

Novak Djokovic ne devrait toutefois pas changer ses habitudes pour autant. Après une saison 2024 pas vraiment aboutie, le Serbe pourrait prendre sa revanche et tout rafler dès 2025. « Il n’y a rien dans son jeu ou dans ses mouvements qui indique qu’il est incapable de remporter plusieurs tournois majeurs à l’avenir. Tout est question de ce qu’il y a entre les oreilles et dans le cœur, a‑t‐il la passion et la fureur qui l’animent ? On verra bien. [...] j’ai été surpris qu’il ait joué à Shanghai. Je pensais qu’il pourrait tout simplement mettre un terme à la saison et relancer l’équipe. Mais il est allé à Shanghai et a atteint la finale, un autre bel effort qui confirme qu’il est encore au niveau » estimait d’ailleurs Jim Courrier récemment. À suivre...