Tennis : Rafael Nadal prépare un ultime coup !

À 38 ans, Rafael Nadal s'apprête à tirer sa révérence après une carrière exceptionnelle et fera ses adieux cette semaine lors de la phase finale de la Coupe Davis à Malaga, avec l’espoir d’ajouter une ligne supplémentaire à son palmarès. Le tournoi a généralement bien réussi à l’Espagnol, qui a pris part à cinq des six sacres de la Roja.

Rafael Nadal ne veut pas tirer sur la corde. A 38 ans, l’Espagnol va prendre sa retraite après plus de vingt années de carrière, marquées par d’incroyables exploits, notamment du côté de Roland-Garros. Quelques mois après être passé du côté de la Porte d’Auteuil, par deux fois pour le Grand Chelem tricolore puis les Jeux Olympiques de Paris 2024, c’est chez lui en Espagne que Nadal va se retirer, à l’occasion de la phase finale de Coupe Davis se déroulant à Malaga du 19 au 24 novembre 2024.

« Un bel adieu pour moi et une joie pour tout le monde » en cas de sacre de l’Espagne

« Si je le pouvais, je continuerais à jouer au tennis, a reconnu Rafael Nadal avant d’entamer sa dernière semaine de compétition, mais je n'ai pas la possibilité de jouer à un niveau qui me satisfait vraiment sur le plan personnel ». L’Espagnol préfère ainsi s’arrêter au bon moment, avec l’espoir d’ajouter un dernier trophée dans son palmarès déjà XXL : « Mes adieux seront ce qu'ils seront, ce serait fantastique si l'équipe était compétitive et gagnait la Coupe Davis. Un bel adieu pour moi et une joie pour tout le monde. Je ne sais pas comment je vais réagir et si je jouerai un jour un match. J'ai très peu joué ces derniers mois, j'essaie de faire de mon mieux au cas où j'entrerais sur le court. Le reste n'est que spéculation. Ce sera ce que ce sera, si c'est moi qui suis sur le terrain, je jouerai avec un maximum d'enthousiasme, en essayant de donner le meilleur de moi-même pour que les choses se passent bien. Le reste, c'est le travail de David (Ferrer, le capitaine), ce qu'il pense être le mieux pour que les choses aillent mieux. »

Le bilan de Rafael Nadal en Coupe Davis

On ne sait pas encore si Rafael Nadal sera apte à jouer, pour un simple ou un double, alors que Carlos Alcaraz, Pedro Martinez, Roberto Bautista-Agut et Marcel Granollers l’accompagnent pour ce quart de finale contre les Pays-Bas ce mardi. Le taureau de Manacor connaît parfaitement cette compétition qui lui réussit bien depuis le début de sa carrière, participant à cinq des six sacres de l’Espagne en Coupe Davis (2004, 2008, 2009, 2011, 2019), avec un total de 29 victoires pour une seule défaite, en 2004 contre le Tchèque Jiri Novak. N’ayant pas disputé la finale en 2008, il ne compte en revanche que quatre Saladiers d'argent dans son palmarès. Des statistiques qui pourraient bouger cette semaine, si tout sourit à l’Espagne et à son futur retraité…