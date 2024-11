Tennis : L'héritier de Nadal, Federer et Djokovic, c'est lui !

Pierrick Levallet

Rafael Nadal va bientôt suivre Roger Federer. D’ici quelques semaines, la légende espagnole va prendre sa retraite. Il ne restera donc plus que Novak Djokovic du mythique Big 3. Du haut de ses 38 ans, le Serbe ne devrait toutefois plus tarder non plus à raccrocher la raquette. Le tennis mondial sera bientôt orpheline de ses trois stars. Jannik Sinner et Carlos Alcaraz sont naturellement désignés comme des prétendants logiques pour les remplacer. Mais Richard Krajicek met également une pièce sur un certain Alexander Zverev.

Tennis : Nadal se lâche sur sa relation avec Djokovic https://t.co/4LVkc4THI8 pic.twitter.com/ZnEppyTvHn — le10sport (@le10sport) October 16, 2024

«Je suis sûr que de nouvelles stars vont arriver»

« Beaucoup se demandaient ce qui allait se passer après l’ère de Federer, Nadal, Djokovic et l’arrivée de Sinner et Alcaraz. Il y a Zverev qui est numéro 2 et qui joue très bien, je pense que lorsqu’il gagnera son premier Chelem, il en ajoutera d’autres comme cela est arrivé à Lendl qui a attendu si longtemps pour gagner son premier Majeur. Je suis sûr que de nouvelles stars vont arriver, le tennis masculin est entre de bonnes mains. Grâce à ces champions, le tennis est très populaire, et à chaque tournoi, on voit de plus en plus de fans » a confié l’ancien numéro 4 mondial (en 1999) dans des propos rapportés par We Love Tennis.

Le tennis tient son nouveau Big 3 ?

Alexander Zverev pointe actuellement à la 2e place du classement ATP, devant Carlos Alcaraz mais loin derrière Jannik Sinner. Éternel espoir du tennis allemand mais miné par les blessures, le joueur de 27 ans semble enfin s’exprimer au plus haut niveau. Le tennis mondial tient peut-être son prochain Big 3 après Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer. À suivre...