Tennis : Nadal prêt à continuer, la grande annonce sur sa retraite !

A 38 ans, Rafael Nadal va se retirer des courts de tennis au terme de la Coupe Davis démarrant ce mardi, avec un quart de finale contre les Pays-Bas pour l’Espagne. Avant cet ultime rendez-vous, le joueur est revenu sur sa décision et reconnaît qu’il n’aurait pas dit non à quelques mois supplémentaires.

Après avoir trop tiré sur son physique ces dernières années, Rafael Nadal a dit stop. Comme pressenti, l’Espagnol a annoncé la fin de sa carrière au terme de la phase finale de la Coupe Davis (19 - 24 novembre), débutant ce mardi pour l’Espagne avec un quart contre les Pays-Bas. Une décision mûrement réfléchie que le joueur de 38 ans ne pouvait plus repousser comme il l’a reconnu avant d’entamer son ultime défi.

« Si je le pouvais, je continuerais »

« Si je le pouvais, je continuerais à jouer au tennis, mais je n'ai pas la possibilité de jouer à un niveau qui me satisfait vraiment sur le plan personnel, a reconnu Rafael Nadal, rapporté par L’Équipe. C'est en toute tranquillité d'esprit et après avoir consulté toutes les personnes qui veulent le meilleur pour moi que la décision doit être prise. J'ai voulu me donner l'opportunité de réessayer, cela ne s'est pas passé aussi bien que je l'aurais souhaité, je n'ai pas pu jouer sans me sentir limité. J'ai fait tout ce que j'ai pu et je l'accepte sans problème. »

« Je ne sais pas comment je vais réagir »

Rafael Nadal ignore toutefois quelle sera sa réaction au moment de se retirer définitivement des courts : « Mes adieux seront ce qu'ils seront, ce serait fantastique si l'équipe était compétitive et gagnait la Coupe Davis. Un bel adieu pour moi et une joie pour tout le monde. Je ne sais pas comment je vais réagir et si je jouerai un jour un match. J'ai très peu joué ces derniers mois, j'essaie de faire de mon mieux au cas où j'entrerais sur le court. Le reste n'est que spéculation. Ce sera ce que ce sera, si c'est moi qui suis sur le terrain, je jouerai avec un maximum d'enthousiasme, en essayant de donner le meilleur de moi-même pour que les choses se passent bien. Le reste, c'est le travail de David (Ferrer, le capitaine), ce qu'il pense être le mieux pour que les choses aillent mieux. »