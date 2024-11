Tennis : Nadal oublie sa retraite et annonce la couleur !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A 38 ans, Rafael Nadal va tirer sa révérence à l’occasion de la Coupe Davis débutant ce mardi du côté de Malaga. L’émotion sera grande pour l’Espagnol, qui désire cependant faire abstraction de sa retraite pour ne pas oublier l’objectif principal, la victoire de son équipe qui affrontera dans un premier temps les Pays-Bas en quart de finale.

C’est une page du tennis qui va se tourner avec la retraite de Rafael Nadal. La phase finale de la Coupe Davis démarrent ce mardi à Malaga, le dernier tournoi disputé par l’Espagnol, ayant annoncé il y a quelques semaines la fin de sa carrière après plus de vingt ans d’activité, son physique ne suivant plus. Malgré l’énorme enjeu pour lui, Rafael Nadal compte faire abstraction de sa retraite pour se focaliser sur le collectif alors que l’Espagne défiera les Pays-Bas en quart de finale.

Tennis : Nadal lâche une bombe, il prend une décision radicale ! https://t.co/Ph20I3jXqC pic.twitter.com/clN3aDYN3Y — le10sport (@le10sport) October 29, 2024

« Je ne suis pas ici pour prendre ma retraite »

« Je profite de la semaine. Je n'y prête pas attention (au fait que la retraite arrive dans quelques jours). Je sais que ce sera un grand changement dans ma vie, mais j'y penserai plus tard. Je suis ici avec l'équipe et c'est ce qui me rend heureux, a confié Nadal, entamant le dernier chapitre de sa carrière comme joueur de tennis. C'est ma dernière semaine, mais c'est une compétition d'équipe, et la chose la plus importante est d'aider l'équipe, de rester concentré et de bien faire. Je ne suis pas ici pour prendre ma retraite, je suis ici pour aider l'équipe. Les adversaires et les conditions sont difficiles. Les émotions sont pour la fin, en attendant il faut se concentrer sur ce que l'on a à faire. »

« Au capitaine de décider ce qui est le mieux pour l'équipe »

Dans des propos rapportés par L’Équipe, Rafael Nadal est resté mesuré au moment d’évoquer son rôle durant cette Coupe Davis : « J'essaie de travailler aussi dur que possible depuis un mois et demi. Comme je ne participe pas très souvent à des compétitions, il est un peu plus difficile de maintenir un niveau constant. L'amélioration est là tous les jours. Nous avons une grande équipe, tous ces joueurs ont eu une grande saison sur le circuit, c'est donc au capitaine de décider ce qui est le mieux pour l'équipe. »