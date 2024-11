Tennis : Nadal est prêt à jeter l'éponge, l'annonce qui fait trembler l'Espagne !

Jean de Teyssière

La Coupe Davis va bientôt livrer son verdict. A Malaga, huit nations sont représentées, dont l’Espagne de Carlos Alcaraz et Rafael Nadal. Les deux stars du tennis espagnol seront alignées ensemble en double mais également en simple. Même si la participation de Rafael Nadal est de plus en plus incertaine…

Qui sera le vainqueur de la 112ème édition de la Coupe Davis ? Disputée en Espagne, ces phases finales seront l’occasion de voir les derniers pas de Rafael Nadal avant sa retraite sportive. Mais une grande incertaine plombe l’évènement, car il pourrait ne pas jouer…

Si Nadal n’est pas prêt, il ne jouera pas

Dans une interview accordée à la Fédération de tennis espagnole, Rafael Nadal avait une nouvelle fois indiqué qu’il était prêt à ne pas jouer s’il ne s’en sentait pas capable : « Je veux aider de toutes les manières possibles, que ce soit en jouant ou non, en étant simplement présent et en apportant ce que je peux,. Il faut d’abord voir comment je me sens à l’entraînement. Si je ne me vois pas vraiment prêt à avoir une chance de gagner en simple, je serai le premier à ne pas vouloir jouer. Parfois, on se voit prêt et les choses tournent très mal. Je vais essayer de me préparer au mieux pour être disponible et je verrai ensuite ce que David (Ferrer) décidera. L’équipe passe avant tout. Il (David Ferrer) ne doit pas être affecté par les bruits qui courent. Il doit faire ce qui est le mieux pour l’équipe. »

Vers un forfait en simple ?

Et la rumeur que redoutait l’Espagne entière pourrait bien être réelle. D’après Le Parisien, Rafael Nadal se dirige plus vers un renoncement du simple que d’une participation. S’il attend de voir à quel niveau il sera à quelques heures de la première rencontre, à 17h ce mardi, il semblerait de moins en moins enclin à jouer un match en simple…