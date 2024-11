Tennis : Federer, Nadal, Djokovic... La folle déclaration sur leur successeur !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Opposé à Jannik Sinner pour son troisième match de la phase de poules des Masters de Turin, tournoi réunissant les huit meilleurs joueurs du monde, Daniil Medvedev n'a pas pu faire trembler le numéro 1 mondial sur ses terres. Encore battu par l'Italien, le Russe, numéro 4 mondial, trouve de moins en moins souvent la solution face à celui qui impressionne tout le monde cette année. Son niveau actuel fait penser à la période dorée de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Vainqueur sans trop de difficultés, Jannik Sinner a éliminé Daniil Medvedev (6/3 6/4) et s'est qualifié en première position pour les demi-finales après trois victoires sans perdre un set. Il tentera d'aller chercher le titre dans ce tournoi des Maîtres où il avait atteint la finale l'an dernier. Une belle façon de conclure une saison dominée avec un potentiel 8ème titre. Des chiffres qui rappellent la domination du Big 3 même si la dernière fois qu'un joueur a remporté plus de 7 titres sur une saison, c'était Andy Murray en 2016.

Sinner n'a quasiment pas perdu en 2024

En démarrant l'année par son premier titre en Grand Chelem à l'Open d'Australie, Jannik Sinner est monté en puissance pour s'emparer largement de la place de numéro 1 mondial. L'Italien présente un bilan de 68 victoires pour 6 défaites en 2024 avant les demi-finales du Masters, dont 3 revers face à Carlos Alcaraz. « Ecoutez, il n’a pratiquement pas perdu cette année. Si tu veux gagner un titre, tu l’affronteras à un moment ou à un autre. Ce n’est pas facile de le battre. Beaucoup de gens essaient. Beaucoup échouent. Il y a surtout un gars qui y arrive un peu plus souvent que les autres, et c’est Carlos. Comme je l’ai dit en Arabie Saoudite où il m’a beaucoup surpris, je ne savais pas qu’il pouvait atteindre ce niveau » a expliqué Daniil Medvedev en conférence de presse après sa défaite face à l'Italien jeudi.

« Tout le monde s'attend à des années difficiles »

Battu pour la 5ème fois de la saison par l'Italien en six duels, Daniil Medvedev a encore souffert face à Jannik Sinner. Selon lui, le niveau de l'Italien rappelle ses nombreux affrontements face à Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. « C’est peut‐être l’un des meilleurs joueurs que j’ai affrontés. J’ai affronté le Big 4 (Federer, Nadal, Djokovic et Murray), et la vitesse n’était peut‐être pas la même. Alors oui, je vais essayer de travailler en pré‐saison. Peut‐être qu’à un moment donné, il perdra sa confiance et commencera à rater des balles. Sinon, tout le monde, et pas seulement moi, s’attend à ce que les années à venir soient très, très difficiles, parce qu’il est très jeune » poursuit le Russe.