Tennis : L’énorme pari sur Djokovic !

Pierrick Levallet

L’année 2024 a été plutôt compliquée pour Novak Djokovic. Hormis la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024, le Serbe n’a remporté aucun tournoi majeur. À 38 ans, Nole approche de la fin de sa carrière. Mais cela ne veut pas dire qu’il est fini pour autant. Benoit Maylin s’est d’ailleurs permis de faire un gros pari sur la saison 2025 de Novak Djokovic.

Novak Djokovic aura vécu une saison 2024 plutôt compliquée. Ennuyé par les blessures, le Serbe n’a remporté aucun titre majeur hormis la médaille d’or lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Nole chassait ce sacre, le seul qui lui manquait dans sa carrière, depuis 2008. Le joueur de 38 ans a alors tout donné, physiquement et émotionnellement, pour enfin rafler le Graal. Ce serait pour cela qu’il a ensuite montré quelques failles lors des tournois majeurs.

Djokovic «vidé émotionnellement» par les JO 2024 ?

« Mais il est où Djokovic ? Parce qu’il était qualifié pour le Masters. Du coup, ça cause ! ‘Le gars est cramé, plus motivé. Il ne gagnera même plus de Grand Chelem’. Stop ! On parle de Novak. Et on a tendance à oublier qu’en 2023, il a été monstrueux pour remporter trois des quatre Grands Chelems, plus le Masters, qu’il n’avait pas réussi à faire depuis 2015. Cette année, malgré une opération du genou, il voulait à tout prix l’or autour du cou. Et il l’a fait. Ce titre olympique, derrière lequel il courrait depuis 2008, l’a vidé émotionnellement. Il lui fallait recharger ses batteries » a d’abord expliqué Benoit Maylin dans des propos rapportés par We Love Tennis.

«Il sera à nouveau très dangereux en 2025»

Le journaliste s’est ensuite permis un énorme pari sur la saison 2025 de Novak Djokovic. « Djokovic sait que son temps est compté, il aura 38 ans le 22 mai prochain. Alors il a préféré couper pour se régénérer. Et je vous fiche mon billet qu’il sera à nouveau très dangereux en 2025. Jusqu’à gagner un 25e titre du Grand Chelem ? Oui. Et pourquoi pas un 26e ? Il n’y a plus beaucoup de favoris sur terre, ni sur gazon, donc vous voyez où je veux en venir... » a-t-il lancé. À voir si le temps lui donnera raison.