Tennis : Nadal se fait recaler pour ses adieux

Une légende s'apprête à tirer sa révérence. A 38 ans, Rafael Nadal va mettre un terme à sa carrière après la Coupe Davis organisée chez lui, à Malaga (19 novembre-24 novembre). Plusieurs stars devraient faire le déplacement pour assister à ses adieux. Pas Casper Ruud. Actuellement au Masters de Turin, le Norvégien a justifié sa décision.

Plusieurs vidéos ont été postées sur le net ces dernières heures et montrent un Rafael Nadal sur le court, en train de cogner les balles comme à son habitude. Mais ces coups doivent avoir une saveur particulière. L’Espagnol sait que, dans quelques jours, c’est en tant que retraité qu’il jouera au tennis. En octobre dernier, Nadal a confirmé qu’il en avait fini avec ce sport qui a profondément fragilisé son corps. Sa carrière prendra fin à Malaga, durant la Coupe Davis.

Rafael Nadal shot around the net and celebration thereafter so Goated that it got even Tiger Woods pumped up, more so than Rafa himself.

La fin approche pour Nadal

« En réalité, les dernières années ont été compliquées. Je ne pense pas avoir été en mesure de jouer sans limites. C'est évidemment une décision difficile, qui m'a pris du temps. Mais dans la vie, tout a un début et une fin et je pense que c'est le bon moment de mettre fin à une carrière qui a été longue et fructueuse, bien plus que je ne l'aurais imaginé » a confié Nadal.

Ruud va louper les adieux de Nadal

Sauf surprise, de nombreuses personnalités devraient faire le déplacement pour assister à cet instant historique. Mais ce lundi, Casper Ruud a fait savoir qu’il ne se rendra pas en Espagne. « Je n’irai pas. J’ai joué et vu assez de matchs de tennis cette année, donc… Je le regarderai probablement à la télévision, mais j’espère sur une plage, au calme, simplement détendu (sourire). Je pense que ce sera une belle fin pour lui. Ce sera triste et il y aura évidemment des larmes. En tant que grand fan moi‐même, j’espère qu’ils iront en finale et que vous pourrez le voir jouer au moins quelques jours de plus. J’espère qu’il aura la retraite qu’il mérite » a confié le Norvégien, tombeur de Carlos Alcaraz au Masters de Turin.