Considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de l’histoire, Novak Djokovic aura régulièrement été comparé à Rafael Nadal et Roger Federer tout au long de sa carrière. Ancien numéro 3 mondial, Juan Martin Del Potro s’est récemment exprimé à propos d’une grosse différence d’attitude entre le Serbe en comparaison avec l’Espagnol et le Suisse.

Auteur d’une belle saison malgré son absence de titre du Grand Chelem, Novak Djokovic va donc être dès la fin de saison le seul rescapé du trio de stars que ce dernier composait avec Rafael Nadal et Roger Federer. Considérés par de nombreux observateurs comme les meilleurs joueurs de l’histoire, les trois légendes sont pourtant bien différentes en termes de caractère.

« Novak est très réel, il est très proche de n’importe quel joueur, quel que soit son classement »

Ancien numéro 3 mondial et vainqueur de l’US Open en 2009, Juan Martin Del Potro a bien côtoyé les trois monstres. Au cours d’un entretien accordé à la Nacion, l’Argentin s’est exprimé sur les différences de caractère entre Novak Djokovic, Rafael Nadal, et Roger Federer. « Oui, je pense que la façon dont ils sont marqués tous les trois. Les gens comparent toujours l’un à l’autre. Ils sont différents, mais je peux dire que Novak est très réel, il est très proche de n’importe quel joueur, quel que soit son classement ».

« Tout ce qui lui passe par la tête, il le fait, sans se demander si c’est bien ou non de le faire »

« Les autres aussi. Roger et Rafa sont très polis, très gentils et respectueux envers tout le monde, mais lui s’est peut‐être plus impliqué d’une certaine manière et c’est un gars très spontané. Tout ce qui lui passe par la tête, il le fait, sans se demander si c’est bien ou non de le faire. Ce naturel l’emporte sur sa personnalité. S’il pensait 24 heures sur 24 à ce qu’il est, à ce qu’il représente pour le monde du sport, peut‐être qu’il n’aurait pas cette spontanéité dans beaucoup d’attitudes », conclut Juan Martin Del Potro.