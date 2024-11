Tennis : Alcaraz fait une grosse révélation sur la retraite de Nadal !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une énorme saison avec deux nouveaux titres du Grand Chelem, Carlos Alcaraz a rendez-vous avec le Masters dès dimanche. L'Espagnol, numéro 3 mondial, tentera de briller dans ce tournoi réunissant les 8 meilleurs joueurs du monde avant de retrouver l'Espagne en Coupe Davis. Là aussi, il aura un rendez-vous important puisque Rafael Nadal distribuera ses derniers coups de raquette.

Il y a quelques semaines, Rafael Nadal a annoncé la fin de sa carrière lors des phases finales de la Coupe Davis qui auront lieu à Malaga du 19 au 24 novembre prochain. L'illustre champion de 38 ans ne sait pas encore s'il sera aligné jouer en simple, sachant que les Espagnols débuteront par les quarts de finale contre les Pays-Bas. Un événement important également pour Carlos Alcaraz qui va voir partir son idole.

« J’ai du mal à accepter que Rafa Nadal prenne sa retraite »

Présent à Turin pour défendre ses chances dans le Tournoi des Maîtres, Carlos Alcaraz a été interrogé en conférence de presse sur son illustre compatriote. « Honnêtement, je n’y ai pas encore trop réfléchi. J’ai du mal à accepter que Rafa Nadal prenne sa retraite. Je me concentre sur les Finales ATP ; après cela, je ne sais pas comment cela va se passer. Je ne ressens pas de pression supplémentaire pour jouer la Coupe Davis, ni parce que c’est le dernier tournoi de Rafa : je veux juste y aller et voir comment les choses se passent, je ne veux pas faire trop de projections, on verra comment ça se passe » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par We Love Tennis.

Nadal va arrêter

Il y a 20 ans, Rafael Nadal réalisait son premier coup d'éclat dans cette fameuse compétition par équipes en battant Andy Roddick, numéro 2 mondial. C'est donc en Coupe Davis que le Majorquin a décidé de terminer sa carrière, à 38 ans. Cette année, il n'a été présent sur le circuit que par intermittence et n'a plus joué sur le circuit en simple depuis sa défaite aux Jeux olympiques face à Novak Djokovic cet été. Suffisant pour le voir jouer une dernière fois en simple ou seulement en double ?