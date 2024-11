Tennis : Nadal est le GOAT, il dévoile pourquoi

Alexis Brunet

Dans très peu de temps, Rafael Nadal prendra officiellement sa retraite. En plus de 20 ans de carrière, le Majorquin aura marqué le monde du tennis, au point de devenir l’un des tous meilleurs. Selon Feliciano Lopez, le Taureau de Manacor est tout simplement devenu le plus grand sportif espagnol de tous les temps.

Bientôt, cela sera la fin d’une époque. Dans quelques jours, à 38 ans, Rafael Nadal va mettre fin à sa carrière. L’Espagnol va disputer un dernier tournoi, la Coupe Davis, qui aura lieu du 19 au 24 novembre à Malaga. Le gaucher a donc l’opportunité de remporter un dernier titre, vingt ans après son premier sacre dans la compétition par équipe.

Nadal est-il le plus grand sportif espagnol de tous les temps ?

Forcément, vu que la fin approche, il est temps de faire le bilan. Si le débat existe entre Federer, Nadal et Djokovic pour savoir qui est le meilleur joueur de l’histoire du tennis, pour ce qui est du sport espagnol, il n’y a pas de débat. Selon Feliciano Lopez, le Majorquin est tout simplement le plus grand sportif espagnol de l’histoire, comme il l’a confié à Relevo. « En outre, il a été numéro un mondial, il a gagné des médailles olympiques.… Il n’y a pas eu en Espagne de sportif comparable à Rafa sur le plan sportif. Parfois, le débat est alimenté de manière journalistique, et je comprends qu’il soit agréable de se demander qui est le meilleur. Mais ce débat dilue un peu la réalité : si nous parlons de performances sportives, honnêtement et sans offenser personne, je ne pense pas que quelqu’un puisse l’égaler. »

« Il a provoqué des émotions »

D’après Feliciano Lopez, au-delà du palmarès énorme de Rafael Nadal, c’est surtout par les émotions transmises que le gaucher peut prétendre à ce titre honorifique. « Et puis il y a ce qui a transcendé, ce qui a ému… Il a provoqué des émotions et des sentiments chez tant de gens… Il s’est passé des choses avec Rafa dans ce pays qui ne se sont produites avec aucun autre sportif et cela y contribue également. »