Scandale de dopage : Novak Djokovic sort du silence !

Pierrick Levallet

Un nouveau scandale de dopage a frappé le monde du tennis. Jannik Sinner a été suspendu trois mois après avoir été reconnu coupable par l’Agence Mondiale Antidopage. Le numéro 1 mondial a échappé à une suspension d’un à deux ans. Novak Djokovic s’est d’ailleurs exprimé sur ce cas, et estime que la situation n’est pas bonne pour le tennis.

Jannik Sinner va être absent quelques temps. Le numéro 1 mondial a été reconnu coupable de dopage et a donc été suspendu trois mois par l’Agence Mondiale Antidopage (AMA), alors que cette dernière misait sur une sanction d’un ou deux ans. L'Italien avait été contrôlé deux fois positif au clostébol en mars 2024 et très brièvement suspendu les deux fois, avant de finalement être blanchi. Un accord a toutefois été trouvé par l'AMA pour une suspension de trois mois pour Jannik Sinner. Novak Djokovic est donc sorti du silence, et n’a pas caché son agacement face au système.

«Le système a prouvé qu’il ne fonctionnait plus»

« Simona Halep, Tara Moore et d’autres joueurs moins connus ont dû lutter bien plus pour obtenir quelque chose, voire ont été suspendus. Et ça a parfois duré des années. Je crois que le temps est venu de revoir tout le système car il a prouvé qu’il ne fonctionnait plus. J’espère que dans un futur proche toutes les gouvernances du tennis se mettront d’accord pour trouver une meilleure façon de gérer ces cas » a d’abord expliqué le Serbe, présent à Doha, dans des propos rapportés par L’Equipe.

«Ce n’est pas bon pour notre sport»

« Ce manque de cohérence et de transparence renforce le sentiment général d’injustice. On nous dit qu’on dispose d’un ‘temps raisonnable’ pour indiquer la source d’une contamination. Mais c’est quoi un temps raisonnable ? Pour l’instant, je sens que plus personne n’a confiance dans ce système. Maintenant, nous verrons ce qu’il va se passer. Et il faut se rappeler que Swiatek et Sinner étaient n° 1 quand c’est arrivé. Ce n’est pas bon pour notre sport » a ensuite ajouté Novak Djokovic.