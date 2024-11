Tennis : Après Nadal, il annonce la fin pour Djokovic !

Alexis Brunet

Dernièrement, Rafael Nadal a annoncé qu’il mettrait fin à sa carrière après la finale de la Coupe Davis. Après Roger Federer, un deuxième membre du Big 3 va donc tirer sa révérence, et le troisième pourrait bien suivre rapidement. En effet, selon Patrick McEnroe, Novak Djokovic serait en train de disputer sa dernière saison sur le circuit.

C’est bientôt la fin d’une époque. Après 23 ans sur les courts de tennis, Rafael Nadal s’apprête à prendre sa retraite. Après la Coupe Davis qui se déroulera à Malaga du 19 au 24 novembre, le gaucher tirera enfin sa révérence. Une décision logique, car depuis plusieurs années, il fait face à de gros problèmes physiques qui l’empêchent de se donner à 100% et d’être compétitif.

Djokovic devrait bientôt s’arrêter également

Avec la retraite de Roger Federer et celle bientôt de Rafael Nadal, Novak Djokovic sera donc le dernier membre du Big 3 en activité. Toutefois, d’après Patrick McEnroe, qui s’est exprimé lors du podcast Inside‐In de Tennis Channel, le Serbe ne devrait pas s’éterniser sur les courts. « Je pense que cette année sera sa dernière. Ce sera très difficile de gagner plus de tournois majeurs. Si l’Open d’Australie commençait demain, il serait le troisième favori. C’est plutôt solide. Il est évidemment toujours dans la course. Il ne fait aucun doute qu’il peut gagner l’Open d’Australie. Il a remporté les Jeux olympiques sur terre battue, ce qui était incroyable. Il peut encore gagner un ou deux tournois du Grand Chelem… Wimbledon, bien sûr. Il n’y a pas encore beaucoup de grands joueurs sur gazon. »

Djokovic est le plus titré en Grand Chelem

En prenant sa retraite prochainement, Rafael Nadal n’arrivera pas à dépasser Novak Djokovic pour ce qui est des titres en majeur. Le Serbe a remporté 24 Grands Chelems depuis le début de sa carrière, alors que l'Espagnol s’est arrêté à 22. Dernièrement, le Djoker avait également imité le Taureau de Manacor en mettant la main sur une médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris.