C’est terminé pour Nadal, son jackpot hallucinant est connu

C'est désormais terminé. Battu par Botic van de Zandshulp dans le premier simple du quart de finale de Coupe Davis opposant les Pays-Bas à l'Espagne, Rafael Nadal a mis fin à sa carrière professionnelle puisque les Espagnols ont perdu le match. Une triste fin pour la légende du tennis qui pourra toutefois se consoler en voyant ses gains impressionnants en carrière. Seul Novak Djokovic peut se targuer d'avoir gagné plus.

Voilà c'est fini. En s'inclinant contre Botic van de Zandshulp (4-6, 4-6) lors du premier simple du quart de finale de Coupe Davis entre les Pays-Bas et l'Espagne, Rafael Nadal a disputé le dernier match de sa carrière puisque malgré la victoire de Carlos Alcaraz dans le second simple, le double espagnol s'est incliné, précipitant l'élimination de la Roja et ainsi la fin de la carrière de Rafael Nadal. On ne reverra donc plus le Taureau de Manacor sur un cour de tennis.

Tennis : C’est terminé pour Nadal, le message hallucinant de Federer https://t.co/KGzw3KF3uc pic.twitter.com/688d4nKWYG — le10sport (@le10sport) November 19, 2024

135M€, le jackpot de Nadal en carrière

L'occasion de faire un bilan de la carrière magistrale de Rafael Nadal qui a empilé les records. Et si certains chiffres sont déjà bien connus à l'image de ses 14 victoires à Roland-Garros ou encore de ses 22 titres en Grand Chelem, d'autres le sont moins. A l'image de ses gains en carrière. Au total, l'Espagnol a glané 134 946 100$. Un prize money très impressionnant, qui n'est toutefois pas le plus important de l'histoire du tennis. En effet, Novak Djokovic fait mieux avec des gains totaux s'élevant à 184M$. Une somme encore évolutive puisque la carrière du Serbe n'est pas encore terminée.

Le Top 10 des prize money en carrière

10) Boris Becker : 25 080 956$

9) Tomas Berdych : 29 491 328$

8) Andre Agassi : 31 152 975$

7) David Ferrer : 31 483 911$

6) Stan Wawrinka : 37 250 116$

5) Pete Sampras : 43 280 489$

4) Andy Murray : 64 687 542$

3) Roger Federer : 130 594 339$

2) Rafael Nadal : 134 946 100$

1) Novak Djokovic : 185 065 269$