Le prochaine signature de l’OM n’a aucun intérêt, il balance !

Conseiller sportif de l'OM depuis environ un an, Medhi Benatia n'est toutefois pas sous contrat avec le club phocéen puisqu'il est engagé sous la forme d'une prestation extérieure, un peu à la manière d'un Luis Campos au PSG. Cependant, l'OM envisagerait d'offrir un contrat à Benatia. Mais selon Thibaud Vézirian, cela ne changerait absolument rien.

Il y a environ un an, l'OM vivait une énorme crise qui avait précipité le départ de plusieurs dirigeants dont Javier Ribalta. Pour le remplacer, le club phocéen a décidé d'engager Medhi Benatia, dont le travail est très largement salué depuis sa prise de fonction, notamment en matière de recruter. Cependant, l'ancien défenseur de la Juventus ne possède pas de contrat avec l'OM puisqu'il est engagé en tant que prestataire, un peu comme Luis Campos au PSG. Selon les informations de L'EQUIPE, Pablo Longoria souhaite d'ailleurs changer cette situation en lui offrant une prolongation par le biais d'un contrat plus classique. Mais pour Thibaud Vézirian, cela ne change absolument rien.

«Je pense qu’on s’en fiche complètement»

« La prolongation de Benatia ? Je pense qu’on s’en fiche complètement. Il est en contrat de prestation service extérieure. Un contrat de prestation service extérieure, tu peux être en contrat ou pas, on peut te le couper quand on veut, où on veut. C’est un CDD. Il peut resigner 1 an, 6 mois, 2 mois, ça ne change rien », lâche le journaliste à l'occasion d'un live sur Twitch, avant de poursuivre.

«Ce sont des trucs complètement inutiles à commenter»

« C’est comme certains me disaient que le contrat de Longoria au conseil de surveillance s’arrêtait à telle date, tu peux le prolonger et l’arrêter 15 jours après, ce n’est pas le problème. Ce sont des trucs complètement inutiles à commenter. Heureusement qu’il travaille avec un contrat, mais il pourrait très bien, en tant que freelance, travailler sans contrat, en facturant tous les mois, sur un contrat oral. Ça existe », ajoute Thibaud Vézirian.