Real Madrid : Un renfort XXL est prévu pour janvier !

Obligé d'envoyer plusieurs joueurs à l'infirmerie depuis le début de la saison, le Real Madrid commence à devoir trouver des solutions inattendues. Le club espagnol manque d'éléments en défense mais dans les prochaines semaines, un joueur important pourrait signer son grand retour. En effet, David Alaba, présent au Real depuis 2021, a subi une rupture du ligament croisé du genou gauche en décembre 2023 et sa date de retour approche.

Blessé il y a à peine un an, David Alaba n'a toujours pas pu effectuer son retour à la compétition. L'international autrichien reprend tout doucement l'entraînement et son retour a déjà été repoussé plusieurs fois. Le Real Madrid veut rester prudent et ne veut pas risquer une rechute de son joueur même si l'équipe manque cruellement de renfort en défense.

Alaba sur le retour

Elément important de la défense madrilène, David Alaba prépare son retour petit à petit et alors que certains sources l'annonçaient pour décembre, le média espagnol AS raconte qu'un retour début janvier 2025 est privilégié. Ce serait une excellente nouvelle pour Carlo Ancelotti, qui a fait appel à un jeune de la réserve, Raul Asencio, dernièrement.

Le Real très prudent

Le Real Madrid a déjà retardé le retour de David Alaba que l'on annonçait même pour octobre à un moment. Le joueur de 32 ans a déjà subi une petite rechute lors de sa convalescence, obligé de subir une autre intervention chirurgicale pour son genou.