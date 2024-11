Un spécialiste appelé à la rescousse pour Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuellement, ça ne va clairement pas pour Kylian Mbappé. Si le joueur du Real Madrid est apte à 100% physiquement, ça viendrait de son mental. Pour Bixente Lizarazu, il y aurait un problème psychologique avec le capitaine de l’équipe de France. Ainsi, pour remédier à cela, Mbappé aurait tout intérêt à aller voir un spécialiste, comme un psychologue.

Désormais au Real Madrid, Kylian Mbappé connait un énorme passage à vide actuellement. En effet, le numéro 9 merengue est loin de répondre aux attentes. Il faut dire que mentalement, ça n’irait pas très bien pour Mbappé. « Aujourd'hui, je me demande dans quelle mesure son mental est touché et s'il a autant de plaisir à jouer au foot. Tous les joueurs du monde ont des états de forme fluctuants mais, quand le coup de moins bien dure aussi longtemps, on peut penser qu'il y a un impact psychologique plus profond. Le corps et la tête sont intimement liés et bien traiter la tête est aussi important que bien traiter le corps », a expliqué Bixente Lizarazu pour L’Equipe.

Mbappé miné par sa «relation toxique» avec le PSG ? https://t.co/4zgqyvVN1s pic.twitter.com/d22cWW1qg8 — le10sport (@le10sport) November 17, 2024

« Tu ne vas pas le régler du jour au lendemain »

Mais comment remédier ce problème d’ordre mental pour Kylian Mbappé ? A ce propos, pour le quotidien sportif, le champion du monde 98 a confié : « Dans la haute performance, le corps est poussé à l'extrême et, si dans la tête ça ne va pas, tu le payes très cher. Nier cette saturation, c'est prendre le risque d'aller jusqu'à la blessure. C'est encore un sujet tabou et je dois dire qu'en 2024, c'est un peu ridicule. Tous les athlètes le vivent à un moment donné de leur carrière. C'est plus ou moins grave, plus ou moins long et plus ou moins bien géré. Si un problème s'est enraciné depuis deux ans, tu ne vas pas le régler du jour au lendemain ».

« Important d'en parler avec des gens de confiance ou avec un psychologue »

« C'est un vrai travail personnel aussi important que l'entraînement physique et technique. Il faut bien comprendre que la performance est toujours liée à un état émotionnel et psychologique. Chacun doit trouver sa méthode, mais il est parfois important d'en parler avec des gens de confiance ou avec un psychologue », a-t-il ensuite ajouté. A voir comment Kylian Mbappé se sortira de là…