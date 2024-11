Absence de Mbappé : La nouvelle annonce du vestiaire de l'équipe de France

Arnaud De Kanel

L’équipe de France a rendez-vous à Milan ce dimanche soir pour affronter l’Italie. Une rencontre qui s’annonce cruciale, mais les Tricolores devront une nouvelle fois composer sans leur capitaine Kylian Mbappé, toujours absent lors de ce rassemblement. Cette absence fait forcément les gros titres et au lendemain d'Ibrahima Konaté, c'est Dayot Upamecano qui a été questionné sur le sujet.

Dimanche soir, dans l’écrin mythique de San Siro, l’équipe de France disputera son ultime match de l’année 2024. À l’occasion de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations, les Bleus croiseront le fer avec l’Italie, une affiche toujours très attendue sur la scène internationale. Cette rencontre intervient dans un contexte particulier pour les hommes de Didier Deschamps, encore sous le choc de leur prestation décevante face à Israël jeudi dernier (0-0). Un match sans relief qui a laissé les supporters sur leur faim et soulève des interrogations quant à l’état de forme de l’équipe. Comme lors de leur précédente sortie, les Bleus devront composer sans leur atout majeur, Kylian Mbappé, écarté de la sélection pour ce rassemblement. Cela suscite de nombreuses réactions au sein même du vestiaire.

«Jamais on oubliera ce qu'il a fait »

« Mbappé on l'aime tous, c'est un joueur exceptionnel pour ce pays et jamais on oubliera ce qu'il a fait et ce qu'il fait pour cette équipe. Ce n'est pas une fin en soit, ce n'est pas parce qu'il n'est pas là que c'est impossible qu'on gagne, jamais de la vie », confiait notamment Ibrahima Konaté samedi en conférence de presse. Ce dimanche, pour Téléfoot, c'est Dayot Upamecano qui s'est exprimé sur l'absence de son habituel coéquipier en bleu.

«J’espère le revoir très vite»

« Bien sur qu’il nous manque. Avec tout ce qu’il se passe, j’espère qu’on pourra le laisser tranquille. C’est un joueur qui est important pour nous. Il ne faut pas oublier tout ce qu’il a fait, c’est notre capitaine. J’espère le revoir très vite », a déclaré le défenseur du Bayern Munich. Kylian Mbappé appréciera.