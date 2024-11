Équipe de France : Une star bientôt de retour ? Elle prévient Mbappé !

Jean de Teyssière

Ces derniers temps, l’équipe de France vit une petite crise. Après un Euro très décevant malgré une demi-finale disputée, Kylian Mbappé n’a pas été appelé lors des deux derniers rassemblements des Bleus. Une situation inédite pour un capitaine qui pourrait peut être servir à Presnel Kimpembe, bientôt de retour sur les terrains, qui estime avoir l’aura d’un leader au sein de l’équipe de France.

Le calvaire touche à sa fin pour Presnel Kimpembe. En février 2023, il a subi une grave blessure, victime d’une rupture du tendon d’Achille. Un évènement qui l’a éloigné loin des terrains et donc de l’équipe de France. Après les retraites d’Hugo Lloris et de Raphaël Varane, il aurait d’ailleurs peut-être pu avoir un rôle à jouer dans le choix du capitaine de l’équipe de France.

«Porter le brassard était une belle expérience»

Au cours d’un entretien accordé à Canal +, Presnel Kimpembe évoque son potentiel retour avec l’équipe de France : « Plus d’expérience. Si j’arrive à remettre les pieds en équipe de France, je vais faire partie des plus anciens et des plus vieux. Peut-il porter le brassard avec cette expérience ? J’ai eu la chance de le porter deux fois en équipe de France, tant mieux, et c’était une belle expérience. »

«Je n’ai pas besoin de l’avoir pour dire ce que je pense»

« Mais le brassard de l’équipe de France, c’est énorme et ça pèse, poursuit-il. Mais, je n’ai pas besoin de l’avoir pour dire ce que je pense, c’est ça le plus important. » Kylian Mbappé est prévenu.