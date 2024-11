Absence de Mbappé : La punchline d'un joueur de Deschamps !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Trois jours après avoir été tenu en échec par Israël (0-0), l’équipe de France se déplace à Milan pour y affronter l’Italie dimanche soir. Présent en conférence de presse ce samedi, Ibrahima Konaté s’est amusé d’une question sur Kylian Mbappé et si les Bleus étaient capables de gagner en son absence.

Pour son dernier match de l’année 2024, l’équipe de France sera opposée à l’Italie dimanche soir à San Siro, pour le compte de la dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Nations. Une rencontre qui intervient trois jours après la triste prestation livrée face à Israël (0-0) et qui se jouera, elle aussi, sans Kylian Mbappé, non sélectionné par Didier Deschamps.

« Bien sûr que oui, c'est quoi cette question ? »

Présent en conférence de presse ce samedi, une question à propos de l’attaquant du Real Madrid a été posée à Ibrahima Konaté, à savoir si l’équipe de France était capable de gagner sans son capitaine. « Bien sûr que oui, c'est quoi cette question ? (rires) », a répondu le défenseur de Liverpool.

« Ce n'est pas parce qu'il n'est pas là que c'est impossible qu'on gagne »

« Mbappé on l'aime tous, c'est un joueur exceptionnel pour ce pays et jamais on oubliera ce qu'il a fait et ce qu'il fait pour cette équipe. Ce n'est pas une fin en soit, ce n'est pas parce qu'il n'est pas là que c'est impossible qu'on gagne, jamais de la vie », a ajouté Ibrahima Konaté.